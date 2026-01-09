Espana agencias

Aramburu: "Dedico el gol a mi país, que pasa momentos complicados"

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- Mikel Aramburu, jugador venezolano de la Real Sociedad, dedicó este viernes el gol de la victoria de su equipo ante el Getafe a su país, que, recordó, "pasa momentos complicados".

El jugador del conjunto donostiarra añadió a su familia dentro de una dedicatoria marcada por un tanto clave en el minuto 96, cuando remató a la red un córner que acabó con la resistencia del cuadro azulón.

"Muy feliz. He podido ayudar al equipo con tres puntos en un campo muy complicado. El gol del Getafe nos hundía porque creo que merecimos mucho más. Tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol de la tranquilidad. No lo hicimos y el fútbol es así, si no marcas te aprietan. Pero gracias a esa última jugada pudimos ganar el partido", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Además, aseguró que su entrenador, Pellegrino Matarazzo, les avisó de que el partido no iba a ser "bonito" y reconoció que todos los jugadores "sabían" a qué se juega en el Coliseum.

"Eran tres puntos que había que buscar porque los necesitábamos y ha podido ser. No sé qué ha cambiado (con la llegada del nuevo entrenador), pero el equipo está más junto, más compacto, va a todas las pelotas como si fuera la última y aquí están los resultados", concluyó. EFE

