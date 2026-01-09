Espana agencias

Ana Redondo apela a los entornos de las mujeres para romper con el miedo a denunciar

Guardar

Valladolid, 9 ene (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado este viernes a los entornos familiares, laborales y amistades de las mujeres víctimas de violencia machista para que rompan con el miedo a denunciar que persiste aún entre las agredidas.

En declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a la concentración motera de Pingüinos, en Valladolid, donde ha defendido la existencia de puntos violeta para atender posibles agresiones machistas, Redondo ha hecho un llamamiento para que las propias víctimas y sus entornos alcen la voz y denuncien para dar opciones de protegerlas.

Redondo ha lamentado que en los pocos días de 2026 son ya dos mujeres las asesinadas por sus parejas o exparejas y esta misma mañana una mujer y su hija han sufrido heridas graves como consecuencia de una agresión machista en Calella (Barcelona), donde los Mossos de Escuadra buscan a un hombre, pareja de la mujer, como principal sospechoso.

La ministra ha incidido en que los agresores se enfrentan a penas "muy importantes" que pueden oscilar entre los 15 y los 25 años, pero también llegar a ser condenados con prisión permanente revisable: "Un asesino machista es un mal padre, es un mal ciudadano y es una mala persona", ha concluido.

Sobre su visita a Pingüinos, Redondo ha destacado que al frente de la asociación que organiza esta cita motera se encuentre una mujer, Raquel Arroyo, presidenta de Turismoto, quien ha acompañado a la ministra en su visita a las instalaciones que desde hoy acogen a miles de moteros llegados desde múltiples puntos de España y el extranjero en la mayor concentración invernal.

"Es importante que haya puntos violeta de apoyo y de seguimiento y acompañamiento de mujeres", ha destacado Redondo, quien ha confiado en que no haya que lamentar este tipo de agresiones en estos días de concentración.EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Liga F guardará un minuto de silencio por Fernando Martín y su familia

Infobae

Pellegrini advierte del "peligro" que encierra que el Oviedo "sea colista"

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026 (13.30 horas)

Infobae

El CAC-40 logra un récord histórico en mitad de su sesión bursátil del viernes

Infobae

Tirotean de madrugada la fachada de una vivienda en Badajoz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España