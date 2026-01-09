Ana Redondo apela a los entornos de las mujeres para romper con el miedo a denunciar

Valladolid, 9 ene (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado este viernes a los entornos familiares, laborales y amistades de las mujeres víctimas de violencia machista para que rompan con el miedo a denunciar que persiste aún entre las agredidas.

En declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a la concentración motera de Pingüinos, en Valladolid, donde ha defendido la existencia de puntos violeta para atender posibles agresiones machistas, Redondo ha hecho un llamamiento para que las propias víctimas y sus entornos alcen la voz y denuncien para dar opciones de protegerlas.

Redondo ha lamentado que en los pocos días de 2026 son ya dos mujeres las asesinadas por sus parejas o exparejas y esta misma mañana una mujer y su hija han sufrido heridas graves como consecuencia de una agresión machista en Calella (Barcelona), donde los Mossos de Escuadra buscan a un hombre, pareja de la mujer, como principal sospechoso.

La ministra ha incidido en que los agresores se enfrentan a penas "muy importantes" que pueden oscilar entre los 15 y los 25 años, pero también llegar a ser condenados con prisión permanente revisable: "Un asesino machista es un mal padre, es un mal ciudadano y es una mala persona", ha concluido.

Sobre su visita a Pingüinos, Redondo ha destacado que al frente de la asociación que organiza esta cita motera se encuentre una mujer, Raquel Arroyo, presidenta de Turismoto, quien ha acompañado a la ministra en su visita a las instalaciones que desde hoy acogen a miles de moteros llegados desde múltiples puntos de España y el extranjero en la mayor concentración invernal.

"Es importante que haya puntos violeta de apoyo y de seguimiento y acompañamiento de mujeres", ha destacado Redondo, quien ha confiado en que no haya que lamentar este tipo de agresiones en estos días de concentración.EFE

