Amama cifra en 338 mujeres las afectadas por los cribados y pide "un poquito más de foco"

Sevilla, 9 ene (EFE).- La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en Sevilla, Ángela Claverol, ha cifrado este viernes en 338 las mujeres afectadas a día de hoy por los fallos en los cribados y ha pedido "un poquito más de foco" porque su situación "no se termina de arreglar".

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con el coordinador federal de IU y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, Claverol ha afirmado que "es terrible empezar el año con el mismo impacto emocional que el del año pasado" y ha incidido en que "el cáncer tiene que ver con el tiempo".

"Aunque fuera una sola persona no podemos entretenernos en villancicos, cabalgatas y fiestas, porque el cáncer no espera, el cáncer está ahí, y estas mujeres merecen el respeto y una sanidad pública y de calidad", ha dicho la presidenta de Amama, que ha añadido que las 338 afectadas "no son una simple estadística, son vidas".

Claverol ha asegurado que, después de haberse realizado la ecografía a las mujeres que no habían sido citadas tras una mamografía con diagnóstico no concluyente, ahora "hay mujeres esperando la operación, esperando pruebas, esperando fisio, esperando todo lo que hay detrás de un cáncer de mama".

Ha asegurado que la puesta en marcha el próximo lunes del procedimiento por el que las mujeres con una alta sospecha de padecer cáncer de mama serán sometidas en un "acto único" a mamografía, ecografía y biopsia se limita a las que presenten un Birads-4 y Birads-5, que ya suponen malignidad, y deja fuera los Birads-3, que ofrecen dudas sobre el diagnóstico.

"En los Birads-3 es donde se produce esta hecatombe", ha resaltado Claverol, que ha lamentado que la Junta "siga sin explicar qué ha pasado" y no dé respuesta "ni a Amama, ni al Defensor del Pueblo ni a los partido políticos", por lo que "el arreglo no llega".

Por su parte Maíllo ha mostrado su apoyo a Amama y ha pedido a la sociedad andaluza que lo mantenga, ya que la asociación "ha sido atacada por tierra, mar y aire por la Junta de Andalucía y por todo el aparato del Gobierno andaluz".

El líder de IU ha defendido asimismo la sanidad pública "frente a los enemigos que se dedican a desmantelarla de una manera consciente, como está haciendo el PP" y ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de "beneficiar a una sanidad privada que busca, a través de las necesidades clínicas, puro negocio". EFE

