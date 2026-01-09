Espana agencias

Albares espera "alguna liberación más" de presos españoles de las cárceles venezolanas

Madrid, 9 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que está pendiente de que pueda haber alguna liberación más de presos españoles de las cárceles venezolanas que se sumarían a los cinco liberados y que llegarán al aeropuerto madrileño de Barajas a las 13:15 horas de este viernes.

Albares se ha mostrado discreto en una entrevista en TVE recogida por EFE sobre quiénes podrían ser los nuevos liberados, pero sí ha señalado que "hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser puesta en libertad de las próximas horas o en los próximos días".

Según ha dicho, la embajada de España en Caracas está "muy pendiente" de la situación de los presos españoles y, en el momento en que se produzca cualquier liberación, facilitará todo lo necesario para que regrese a España.

"No voy a entrar en más detalles pero lo que yo sí espero es que este paso positivo que ha dado el Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa que se abre en Venezuela continúe", ha dicho.

Los presos españoles liberados ya por Venezuela son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Albares, que ha hablado con cada uno de ellos, ha asegurado que los cinco se encuentran bien físicamente y con un "gran deseo" de recuperar la normalidad en sus vidas cuanto antes. EFE

