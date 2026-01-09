Espana agencias

Acusan al Chelsea de lanzar una botella al banquillo del Aston Villa

Guardar

Londres, 9 ene (EFE).- La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha acusado al Chelsea de no controlar a sus jugadores y a su personal después de que estos lanzaran una botella al banquillo del Aston Villa en la derrota por 1-2 del pasado 27 de diciembre.

La botella de plástico fue lanzada al área técnica del Villa en las postrimerías de la derrota en Premier League en Stamford Bridge.

"El club está acusado de no asegurar que sus jugadores y/o otro personal relevante dentro del área técnica no se comportaran de forma impropia, provocativa o abusiva en alguna forma", dijo la FA en un comunicado.

El Chelsea ha investigado el incidente y no ha hecho comentarios al respecto por el momento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

33 millones de euros el presupuesto medio de equipos del World Tour; el sueldo 350.000

Infobae

Louzán: “En España tenemos competición suficiente para las aficiones”

Infobae

Polonia impugnará el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE

Infobae

Los Clippers remontan en Detroit, los Spurs asaltan Boston y los Cavs se vengan de Wolves

Infobae

La mayor patronal de Brasil, entusiasmada tras el aval de la UE al acuerdo con Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España