Acusan al Chelsea de lanzar una botella al banquillo del Aston Villa

Londres, 9 ene (EFE).- La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha acusado al Chelsea de no controlar a sus jugadores y a su personal después de que estos lanzaran una botella al banquillo del Aston Villa en la derrota por 1-2 del pasado 27 de diciembre.

La botella de plástico fue lanzada al área técnica del Villa en las postrimerías de la derrota en Premier League en Stamford Bridge.

"El club está acusado de no asegurar que sus jugadores y/o otro personal relevante dentro del área técnica no se comportaran de forma impropia, provocativa o abusiva en alguna forma", dijo la FA en un comunicado.

El Chelsea ha investigado el incidente y no ha hecho comentarios al respecto por el momento. EFE