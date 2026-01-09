ACS completa la creación de una plataforma global de centros de datos junto a GIP

Madrid, 9 ene (EFECOM).- ACS ha completado la creación de una empresa conjunta con el fondo Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad de la gestora estadounidense BlackRock, para desarrollar una plataforma global de centros de datos, según ha anunciado el grupo de infraestructuras y servicios español este viernes en un comunicado.

Esta creación fue aprobada el pasado diciembre por la Comisión Europea (CE) al concluir que la operación no generaría problemas de competencia dado que la posición de mercado combinada de ambas compañías será limitada.

Esta plataforma se lanza con una cartera de proyectos en desarrollo de 1,7 gigavatios (GW) en Europa, Estados Unidos y Australia por un precio aproximado de 2.000 millones de euros, según trasladó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 14 de noviembre.

Se calcula que la transferencia le generará una plusvalía antes de impuestos de aproximadamente 100 millones de euros (neta de previsiones y gastos de transacción y teniendo en cuenta únicamente el precio al contado).

Además, ACS ha informado de que continúa revisando una serie de proyectos poteciales a nivel mundial que superan los 11 GW.

El objetivo de este proyecto conjunto es ofrecer servicios integrales durante todo el ciclo de vida, desde la adquisición del emplazamiento y la obtención de permisos hasta el diseño, la construcción y la explotación.

También aportará estrategias energéticas integradas, un diseño modular y adaptable, tendrá la sostenibilidad como eje central y estará enfocada en la comercialización, según ha destacado ACS en el comunicado. EFECOM