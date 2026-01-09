Acepta 4 años y nueve meses por intentar matar a su pareja en el hospital tras dar a luz

Alicante, 9 ene (EFE).- Un hombre de 38 años ha aceptado cuatro años y nueve meses de cárcel por intentar matar con un cuchillo a su pareja sentimental, de 29, tras dar a luz a un hijo en común en el hospital del Vinalopó, en Elche (Alicante).

El acusado, ciudadano de Mali, ha reconocido este viernes los hechos ante un tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante y ha aceptado la pena privativa de libertad por un delito de asesinato en grado de tentativa por unos hechos ocurridos el 9 de abril de 2024 en la habitación 2012 del referido centro sanitario, donde su pareja estaba ingresada tras dar a luz, tres días antes y por cesárea, a un nuevo hijo, el cuarto en común.

La conformidad con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima, ha rebajado la solicitud de condena inicial planteada por el Ministerio Público de 14 años de prisión tras consignar 15.000 euros en una entidad bancaria francesa en compensación por los daños ocasionados.

El tribunal ha dictado sentencia condenatoria ‘in voce’ en la que se ha tenido en cuenta esa atenuante de reparación del daño, además de las agravantes de discriminación por razón de género y de parentesco. Además, el fallo añade la retirada de la patria potestad para el acusado respecto a los cuatro hijos en común y el alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante diez años.

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, la pareja mantuvo una discusión relacionada con la gestión del dinero en torno a las 20:00 horas del 9 de abril y en su desarrollo la mujer le dijo al encausado que quería dejar la relación de forma definitiva.

Según el Ministerio Público, el condenado no admitió esa decisión y acudió al domicilio familiar, situado en Elche, en el que cogió un martillo y un cuchillo para regresar al hospital y acceder de forma sigilosa alrededor de las 4:17 horas a la habitación de su pareja.

Acto seguido, le asestó una primera puñalada en el cuello con el cuchillo que portaba mientras ella dormía, pero se despertó y trató de defenderse parando las puñaladas con las manos mientras que el hombre prosiguió asestándole nuevas cuchilladas en el hombro y la cabeza mientras le decía “no te quiero perder” y hasta que el personal sanitario del hospital atendió los gritos de auxilio de la mujer y acudieron en su ayuda.

A partir de ahí se produjo la detención del acusado y su ingreso en prisión provisional el mismo 10 de abril. Por su parte, la mujer sufrió heridas que le habrían podido provocar la muerte de no recibir asistencia sanitaria inmediata y tardó 33 días en recuperarse. EFE

