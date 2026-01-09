Aagesen traslada a la Fiscalía el aumento de los ataques contra divulgadores climáticos

Madrid, 9 ene (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado este viernes que va a remitir una carta a la Fiscalía de Delitos de Odio para trasladarle el aumento de los ataques en redes sociales contra profesionales de divulgación climática y meteorología y combatir los discursos de odio y la “desinformación”.

Así lo ha indicado la también vicepresidenta tercera del Gobierno, tras mantener un encuentro de trabajo con divulgadores climáticos y meteorólogos, en el marco de los diálogos por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

El objetivo, ha dicho, es que la Fiscalía “tenga conocimiento” a través de informes académicos sobre los discursos de odio contra personas, profesionales, científicos, meteorólogos, Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y también contra “muchos periodistas que se sienten indefensos”.

“Es una carta que tenemos preparada y en la que queremos compilar todos los informes y enviarlos lo antes posible”, ha asegurado la ministra.

Aagesen ha sostenido que el “negacionismo sigue creciendo”, algo que lamenta “profundamente”.

De acuerdo con los resultados del VI Informe del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, en 2024, en el 49 por ciento de las publicaciones de la red social X se identificó negacionismo; y discursos de odio en el 17,6 por ciento de las mismas.

En su opinión, los divulgadores, al igual que los profesionales de la meteorología y de los medios de comunicación, desempeñan un papel esencial y ocupan la primera línea frente a la desinformación y el negacionismo.

Por eso, porque su labor es esencial, ha añadido, "estamos alarmados por el avance de los insultos, ataques de todos tipo y comentarios de odio que reciben en redes sociales. "Estamos plenamente comprometidos en la lucha contra la desinformación y haremos todo lo que esté en nuestras manos para combatirla”, ha concluído.

Este encuentro es el primero tras la presentación del nuevo borrador del Pacto, que ha sido enriquecido con casi 4.000 aportaciones recibidas por parte de la ciudadanía.

Previamente, la vicepresidenta ya había mantenido reuniones con científicos, organizaciones ambientales, agentes sociales, organizaciones agrarias y representantes de la industria turística. EFE

(foto)