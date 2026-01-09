63 detenidos en la rave de Albacete por disturbios y organización de evento ilegal

Toledo, 9 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a 63 personas relacionadas con la macrofiesta rave que desde el 31 de diciembre y hasta el 7 de enero se ha desarrollado en las inmediaciones del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez, en Albacete.

De las 63 detenciones, veinte han sido por participar en los disturbios contra agentes del instituto armado ocurridos en las proximidades de la pedanía tobarreña de Cordovilla durante la madrugada del 31 de diciembre, cuando el grueso de una multitudinaria caravana de vehículos y personas pretendía establecer la macrofiesta.

Otras 38 personas han sido detenidas por participar directamente en la organización del evento ilegal y las otras cinco por la comisión de delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, o por requisitorias judiciales en vigor de búsqueda y detención.

Igualmente, se han intervenido 16 vehículos pesados, entre camiones y furgones en los que se transportaba el material necesario para establecer la infraestructura para la rave. EFE