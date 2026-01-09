Espana agencias

33 millones de euros el presupuesto medio de equipos del World Tour; el sueldo 350.000

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Las cifras van aumentando en los equipos World Tour y es que, según datos de la UCI, en 2026 habrá un crecimiento de más de un 26 por ciento respecto a las dos ultimas temporadas, ascendiendo a 664 millones; de esta manera, el presupuesto medio será de 33 por equipo y el sueldo medio rondará los 349.000 euros por corredor.

No obstante, el UAE Team Emirates tiene un presupuesto de 60 millones, de los que 8,2 son el sueldo de su líder y mejor ciclista en el panorama internacional actualmente, el esloveno Tadej Pogačar.

Los presupuestos aumentan un 4,5 por ciento, y el sueldo medio un 5,6 respecto al año anterior, datos que ofreció la UCI en unas jornadas sobre cuestiones del deporte de la bicicleta. El incremento va de 31,2 millones de euros en 2025 a 33 millones de euros en 2026, lejos de los 26,2 millones de 2022.

En categoría femenina, el incremento también es considerable. El presupuesto total del World Tour femenino contaba con un presupuesto global en 2023 de 43 millones, mientras que en 2026 será de 80 millones.

El bloque masculino acusa una desigualdad notable. Mientras el UAE de Pogacar dispone de un presupuesto que roza los 60 millones y el Ineos de Carlos Rodríguez unos 55, Movistar dispone de unos 25, por 18 del Intermarché.

En el entorno de los 50 millones también se agrupa el Visma-Lease a Bike de Vingeggard, cerca el Red Bull-Bora-Hansgrohe de Evenepoel y el Lidl-Trek de Juan Ayuso con 35.

= Principales presupuestos de los equipos World Tour:

. UAE Team Emirates: 60 millones

. Ineos Grenadiers: 55

. Jumbo-Visma: 55

. Lidl-Trek: 35

. Soudal-QuickStep: 30

. Bahrain Victorious: 30

. Bora-Hansgrohe: 30

. AG2R Citroën Team: 30

. Movistar Team: 25

. Groupama-FDJ: 25

. Alpecin-Deceuninck: 25

. Team dsm-firmenich: 25

. Jayco-AlUla: 25

. Astana Qazaqstan Team: 25

. EF Education-EasyPost: 22

. Lotto Intermarché: 18

= Ciclistas del circuito masculino mejor pagados:

. Tadej Pogačar: 8,2 millones

. Remco Evenepoel: 5

. Mathieu Van der Poel: 5

. Jonas Vingegaard: 4,5

. Primoz Roglic: 4,5. EFE

