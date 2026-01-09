22 remates, 1 gol y el décimo revés lejos del Metropolitano

Iñaki Dufour

Madrid, 9 ene (EFE).- Jamás en un derbi de la era Diego Simeone contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid remató tantas veces como en la semifinal de la Supercopa de España de este jueves, hasta en 22 ocasiones para un único gol, insuficiente para esquivar su noveno revés del curso lejos del Metropolitano, con cuatro empates y seis derrotas.

Los números corroboran la certeza de la falta de pegada con la que se marchó la expedición del equipo rojiblanco del estadio Al Jawhara ('La Joya Radiante') de la ciudad saudí de Yeda y reafirman el diagnóstico insistente que ha hecho siempre en público el técnico argentino sobre el recorrido errático de su equipo como visitante en esta campaña, achacado a la contundencia.

“Hay días que no tienes las ocasiones, las hemos tenido y no hemos conseguido ser efectivos. Y en partidos así hay que serlo, porque, al final, no te los acabas llevando”, expresó Marcos Llorente, el mejor de los 16 futbolistas que empleó Diego Simeone sobre el terreno para el derbi contra el Real Madrid, primero como lateral y luego más adelante.

Entre el 55 por ciento de posesión y los 22 remates del Atlético, de los que nada más seis fueron a portería (un 27,2 por ciento), diez se marcharon fuera (entre ellos un cabezazo solo delante del marco de Alexander Sorloth aún con 0-1 en el marcador) y seis fueron bloqueados por los jugadores madridistas, sólo acertó el noruego con el 1-2 en el minuto 57 en un centro de Giuliano Simeone. Su cabezazo fue cómodo, sin ninguna oposición.

El envío procedía desde la banda derecha, uno de los sectores por los que Diego Simeone detectó una buena vía para el Atlético. En el descanso pidió “un poquito más de profundidad” a sus jugadores. “Sabíamos que podíamos hacerle daño de esa manera y es verdad que tanto Giuliano como yo hemos podido romper al espacio y sacar ocasiones”, explicó Marcos Llorente en los micrófonos de ‘Movistar’ al término del encuentro.

Es la única que acertó el Atlético para batir a Thibaut Courtois, al que exigió un total de cinco paradas, la más compleja de todas cuando repelió a saque de esquina un testarazo de Sorloth desde el primer palo.

El delantero noruego, pese al gol, fue el que más remates intentó sin tino sobre la portería contraria: siete veces para marcar el citado tanto, por los cuatro sin gol de Llorente y Julián Álvarez, que dispuso de la última ocasión, que cruzó en exceso. Ha marcado un solo gol en los últimos ocho choques.

En el contexto de los derbis, nunca en los 48 enfrentamientos anteriores del Atlético de Madrid de Diego Simeone contra el Real Madrid, el equipo rojiblanco lanzó tantos remates ni tuvo tanta posesión.

Y, en comparación con el 5-2 de LaLiga del pasado septiembre en el Metropolitano, el Atlético propuso nueve tiros menos (13), pero uno más fue entre los tres palos, aparte de marcar cinco de ellos. Una pegada del 38,4 por ciento por el 0,04 por ciento de este jueves. Un gol cada 2,6 remates por 1 cada 22. La diferencia.

En toda la era del entrenador argentino al frente del Atlético, su equipo ha ganado 14 derbis al Real Madrid (el 28,5 por ciento), por los 20 triunfos de su adversario (el 40,8 por ciento) y los 15 empates (30,6 por ciento). A lo largo de la historia, antes de Simeone, el conjunto rojiblanco venció el 23,8 por ciento por el 53,8 de derrotas.

En esta temporada, sólo en uno de sus 26 partidos anteriores entre todas las competiciones contó más remates sobre la portería rival, en el triunfo por 3-1 contra el Levante en el estadio Metropolitano, con 25, de los que anotó tres.

El tercer encuentro más alto en ese sentido fue el 3-2 al Rayo Vallecano, también en casa, con diecinueve.

Aunque el desnivel entre su cantidad de disparos y el destino a portería rebaja la proporción con muchos de los duelos de este curso. En el derbi de este jueves embocó seis entre los tres palos. En ocho de sus choques de este curso superó esos seis (el máximo fueron los diez ante el Levante), en ocho los equilibró y en diez remató menos entre el marco rival.

También fue su tercer duelo con más córner a favor de la campaña, con nueve, igualado con el 3-0 al Sevilla y el 3-1 al Union Saint-Gilloise, ambos en su campo, y superado tan solo por los 21 del 3-1 contra el Levante y los diez del 1-1 con el Elche, también en el estadio Metropolitano, donde el Atlético ha ganado doce de sus trece compromisos.

El problema ha sido lejos de su público. De sus 15 encuentros fuera de casa, el Atlético sólo ganó cinco (0-2 al Betis, 0-1 al Getafe y 0-3 al Girona, en la Liga; 2-3 al Atlético Baleares, en la Copa del Rey, y 2-3 al PSV Eindhoven, en la Liga de Campeones), empató cuatro (1-1 con el Celta, el Mallorca, el Alavés y la Real Sociedad, todos en el campeonato) y perdió seis: 2-1 con el Espanyol, 3-1 con el Barcelona y 1-0 con el Athletic, en LaLiga; 3-2 con el Liverpool y 4-0 con el Arsenal, en Champions, y el 1-2 con el Real Madrid en Yeda, en la Supercopa de España.

Y su siguiente compromiso es como visitante, el martes que viene contra el Deportivo de La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey, uno de los tres frentes que le quedan abiertos al Atlético de Madrid; aún con la clasificación pendiente para las eliminatorias de la Liga de Campeones, aunque encaminada, a falta de visitar al Galatasaray y recibir al Bodo Glimt, y a once puntos del liderato en LaLiga EA Sports. EFE