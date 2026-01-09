Espana agencias

16-15. España remonta a Australia y cierra su preparación para el Europeo con dos triunfos

Sabadell (Barcelona), 9 ene (EFE).- La selección española se ha proclamado este viernes campeona de la Copa de Navidad tras remontar a Australia, vigente subcampeona olímpica, en la piscina de Can Llong de Sabadell (16-15).

Si el miércoles el combinado nacional dominó de principio a fin y firmó un partido muy sólido en la piscina Pere Serrat del Sant Andreu (16-10), este viernes tuvo que emplearse a fondo para conseguir el triunfo.

No fue hasta el último cuarto cuando España le dio la vuelta al marcador, gracias a un parcial de 5-2 liderado por la capitana Bea Ortiz, autora de cuatro goles, que logró frenar a Abby Andrews, la mejor del bando visitante con seis tantos.

Ya sin más amistosos programados, la vigente bronce mundial se concentrará en Málaga para que el seleccionador nacional acabe de perfilar la convocatoria definitiva de cara al Campeonato de Europa, que se disputará del 26 de enero al 5 de febrero en Funchal (Portugal).

El cuadro australiano arrancó más acertado y logró adelantarse 0-2 (min.4). Aunque Carlota Peñalver y la capitana Bea Ortiz recortaron distancias, el 0/4 en superioridades numéricas lastró a las españolas, mientras que Abby Andrews, de penalti, devolvió la ventaja de dos goles a las ‘aussies’ al término del primer cuarto (2-4).

Imprecisas en todas las facetas, sintomático fue que hasta la séptima superioridad numérica España no logró anotar (7-8, min.14). Con ese primer tanto llegó un atisbo de reacción:

Paula Leitón igualó el partido (8-8, min.15), pero Bless Daily devolvió la ventaja a Australia justo antes del descanso (8-9).

Tras la reanudación la boya del Atlètic Barceloneta puso a España por primera vez por delante en el partido (11-10, min.20). Sin embargo, las campeonas olímpicas no lograron consolidar esa ventaja, y un parcial de 0-3 de Australia echó por tierra su esfuerzo, entrando al último período por debajo (11-13).

España debía reaccionar si no quería que se le escapase el triunfo, y fue Bea Ortiz quien se echó el equipo a la espalda. La jugadora del Ferencvaros húngaro lideró la remontada con dos goles y una asistencia a Paula Crespí, devolviendo el parcial de 3-0 y tomando la iniciativa en el marcador (15-14, min.29).

Abby Andrews, la mejor de Australia, logró empatar, pero los árbitros señalaron que fue fuera de tiempo. Entonces, Paula Crespí, en superioridad, firmó un gol que prácticamente aseguró el triunfo (16-14, min.31). Andrews recortó distancias (16-15), pero en el último ataque, una falta australiana selló el 16-15 definitivo. EFE

avm/asc

EFE

