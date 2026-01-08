Wizz Air crece en España con dos nuevas rutas y amplía su oferta de vuelos

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air ha anunciado este jueves el lanzamiento de dos nuevas rutas internacionales que conectan España con Albania y Hungría, una de ellas desde Santander hasta Tirana y otra desde Menorca hasta Budapest.

Según ha informado la compañía aérea a través de un comunicado, la nueva conexión entre Santander y Tirana se inaugurará el 29 de marzo de 2026 y tendrá dos frecuencias semanales los jueves y los domingos.

Por su parte, el primer vuelo entre Menorca y Budapest despegará el 9 de junio de 2026 con tres vuelos semanales los martes, jueves y sábados y un precio a partir de los 35,99 euros, según informa la aerolínea.

En un contexto en el que Ryanair ha reducido significativamente su capacidad en España, Wizz Air amplía su oferta de vuelos entre este país y Europa Central y del Este.

La aerolínea incrementará las frecuencias entre Barcelona y Budapest hasta alcanzar los 16 vuelos semanales, mientras que las operaciones entre Málaga y Budapest se ampliarán hasta un máximo de 7 vuelos semanales. EFECOM