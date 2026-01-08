Espana agencias

Wall Street abre en rojo, con subidas en las empresas de defensa y el foco en Venezuela

Guardar

Nueva York, 8 ene (EFECOM).- Wall Street abrió este jueves con descensos en sus principales indicadores, con el mercado pendiente de nuevas noticias sobre Venezuela y de la cotización de las empresas de defensa, afectadas por medidas del Gobierno de Donald Trump.

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,18 %, hasta 48.910 unidades; el selectivo S&P 500 cedía un 0,13 %, hasta 6.911, y el Nasdaq recortaba un 0,41 %, hasta 23.486.

El petróleo de Texas (WTI) operaba al alza, con una subida del 1,89 %, hasta 57,05 dólares el barril, tras una caída semanal en las reservas de crudo comerciales de EE.UU. y expectativas de progreso en las sanciones del país a Rusia.

Los futuros del crudo rebotaban después de una jornada roja en la víspera debido al pacto petrolero por el que el Gobierno encargado de Venezuela transferirá hasta 50 millones de barriles a EE.UU., lo que aumenta las expectativas de un exceso de oferta.

Las empresas de defensa estaban en el foco después de que cerraran ayer a la baja, lastradas por el anuncio de Trump de que les prohibirá recomprar acciones y pagar dividendos, pero después el presidente divulgó planes para aumentar el presupuesto de defensa.

Trump agregó que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50 % hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.

En los primeros compases de la jornada, se disparaban contratistas de Defensa como General Dynamics, un 5,6 %; Raytheon, un 4,5 %; Lockheed Martin, un 8,2 %; Northrop Grumman, un 9,3 %, y Boeing, un 1,5 %.

En cuanto a datos económicos, el déficit comercial de EE.UU. cayó a 29.400 millones de dólares en octubre, lo que supone un 39 % menos que el mes anterior y su nivel más bajo desde 2009, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Inventan un dispositivo que permite 'resucitar' a los microordenadores clásicos

Infobae

Xavier Anduaga y Génesis Moreno abrirán la 59 temporada de ópera de Las Palmas

Infobae

Carlos Alcaraz desata la locura en Seúl antes de enfrentarse a Sinner

Infobae

El jugador del Eibar Álvaro Rodríguez cree que es "muy difícil" sacar puntos en El Plantío

Infobae

CNC pide actualizar los precios y no aplicar en contratos públicos la Ley de Desindexación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La contribución de España en

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

ECONOMÍA

El descubrimiento que puede transformar

El descubrimiento que puede transformar el futuro energético de Europa: un enorme yacimiento de litio, metal clave para la transición verde, a 4.000 metros bajo tierra

La vivienda se dispara en los distritos ‘pobres’ de Madrid: Villaverde, Latina y Usera cierran 2025 con subidas del 30%

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”