Vivienda y seguridad, ejes centrales de la XXVIII interparlamentaria del PP en A Coruña

Málaga, 8 ene (EFE).- La vivienda y la seguridad serán dos de los ejes centrales de la XXVIII interparlamentaria que el PP celebrará este próximo fin de semana en A Coruña.

En un evento celebrado en Málaga este jueves, el vicesecretario del PP de coordinación autonómica y local y de análisis electoral, Elías Bendodo, ha informado que los otros dos ejes serán el empleo-economía y la regeneración democrática.

Estos serán los temas que protagonizarán las cuatro mesas que se celebrarán en la interparlamentaria, que reunirá a los diputados nacionales y autonómicos del partido, a los senadores, eurodiputados y dirigentes del PP, incluido su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

El PP ha elegido para su XXVIII interparlamentaria el lema 'Por lo importante', ya que, ha explicado Bendodo, los españoles quieren que los políticos trabajen por las cosas que importan en lugar de tirarse "los trastos a la cabeza".

Por ello la vivienda y las políticas para garantizar el acceso a la misma centrarán esta reunión ya que hoy en día es la principal preocupación de los españoles, ha relatado.

También se va a hablar de regeneración democrática, frente a "la corrupción que rodea al Gobierno, al Partido Socialista y a la familia del presidente", Pedro Sánchez, ha detallado el vicesecretario popular.

Todo ello frente a un Gobierno que "nunca ha estado especialmente centrado" en solucionar los problemas dela gente, sino en "intentar resolver" los suyos propios.

Bendodo ha explicado que la interparlamentaria, el primer gran evento del partido este año, servirá para lanzar "una declaración de principios" del PP de Feijóo y refrendar su objetivo de proponerse como alternativa al Gobierno.

Este 2026 será un año "crucial", "el año del cambio", ha asegurado, con fechas clave como las elecciones de Aragón, Castilla y León o Andalucía, que podrían coincidir con las generales en el caso de que se adelantaran, ha augurado el vicesecretario popular. EFE

