Venezuela considera venta de crudo a EEUU una transacción entre Gobiernos "independientes"

Caracas, 8 ene (EFECOM).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que la venta de petróleo a Estados Unidos, anunciada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), es una transacción entre "Gobiernos legítimos e independientes".
"Esa es una simple venta, es una transacción comercial entre dos Gobiernos legítimos e independientes", dijo Rodríguez, en declaraciones a la prensa en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, que fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFECOM
