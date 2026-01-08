Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía

Sevilla, 8 ene (EFECOM).- Un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba provoca desde primera hora de la mañana retrasos en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia, que afectan a las conexiones entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo.

En sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de que esta circunstancia, tras el robo detectado de madrugada entre las citadas estaciones.

ADIF ha indicado en el mismo mensaje que está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. EFECOM

