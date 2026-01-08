Espana agencias

Un centenar de tractores entran en París para protestar por Mercosur y la dermatosis

París, 8 ene (EFECOM).- Un centenar de tractores consiguieron entrar en la noche del miércoles al jueves en París, pese a los intentos para impedírselo por parte de las fuerzas del orden, para protestar en particular por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y por la gestión de la crisis de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Los tractores, organizados por los principales sindicatos del sector, la FNSEA y en especial la Coordinación Rural, se situaron en lugares estratégicos de la capital francesa, como a los pies de la torre Eiffel y en torno al Arco de Triunfo, pero también en la Puerta de Auteuil.

Fuentes del Ministerio del Interior, que cifró en un centenar los que habían conseguido introducirse en París, en una declaración al canal BFMTV cargaron sobre todo contra "los militantes de la Coordinación Rural que en algunos casos han forzado las barreras (de las fuerzas del orden) tomando riesgos totalmente desconsiderados".

Al margen de París, los agricultores organizaron también acciones en el resto de Francia, en particular a las afueras de Burdeos (suroeste), con el bloqueo desde el miércoles de unos depósitos de carburante en Bassens.

Los dirigentes de la Coordinación Rural, como los de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), y como el resto de las organizaciones sectoriales, habían sido recibidos el lunes y el martes por el primer ministro, Sébastien Lecornu, que con todo su Gobierno han intentado desarticular una protesta en la que subía el tono en los últimos días.

La presión ya fue bastante fuerte durante el mes de diciembre, sobre todo en vísperas de las navidades con el bloqueo de autopistas y carreteras en el sur de Francia, al calor de la DNC del vacuno, ya que varios sindicatos rechazan el protocolo establecido por el Gobierno que obliga al sacrificio de todos los animales cuando se descubre un caso de la enfermedad.

Además, todos los sindicatos agrícolas franceses se oponen de forma tajante al acuerdo UE-Mercosur y esa cuestión está particularmente candente ante la perspectiva de que la Comisión Europea pueda formalizarlo el próximo día 12 después de que Italia, que era la clave para mantener una minoría de bloqueo con Francia Polonia y unos pocos países más, parece dispuesta a dar su visto bueno tras algunas concesiones de Bruselas. EFECOM

