UGT insta al Gobierno a aprobar cambios en control horario y SMI o no firmará más pactos

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avisado al Gobierno de que "no firmarán más acuerdos" si no cumple con los compromisos adquiridos ya para modificar el registro horario y para impedir la absorción y compensación de pluses a los perceptores del salario mínimo (SMI).

En un desayuno informativo celebrado este jueves, Álvarez ha asegurado que la aprobación del decreto de reforma del registro de la jornada es "absolutamente prioritaria" y ha advertido de que no firmará acuerdos con el Gobierno "si no cumple" y lleva al Consejo de Ministros esta norma que, ha dicho, está "en un cajón".

"Hay cientos de miles de personas que están siendo objeto de abuso en relación con su jornada de trabajo" y el hecho de que "el Gobierno piense que para no incomodar a no sé quién esto se quede en un cajón, no es posible", ha recalcado.

El líder de UGT ha recordado que esta norma ha sido acordada "con quien el Gobierno designa para esta materia".

Tampoco admitirá el sindicato esa desidia en la aprobación del decreto que debe evitar la compensación y absorción de pluses y complementos de los convenios colectivos a los perceptores del SMI, algo a lo que el Gobierno ya se comprometió el año pasado.

Este es uno de los objetivos de UGT en cuanto a la negociación del SMI para este año, en la que el Ministerio de Trabajo planteó ayer un incremento del 3,1 % a patronal y sindicatos al tiempo que se comprometió a "explorar" con el Ministerio de Hacienda una relajación de "las reglas de desindexación" de los salarios en los contratos públicos.

"En un país que tiene un sector público transferido a la empresa privada, que no se puedan contemplar los aumentos de salario impide que se pueda cumplir con los convenios colectivos", ha dicho Álvarez.

Además, ha recordado que el hecho de que se vuelva a "parchear" la exención de tributar del SMI "no será impedimento para cerrar un acuerdo" al que espera que se sume la patronal, a la que también ha instado a que se siente a negociar el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).

Respecto a la negociación en materia de despido, ha recordado que el informe que el Gobierno les pidió con sus propuestas para cumplir con la resolución del Consejo Europeo de Derechos Sociales (CEDS) está "muy avanzado" y lo presentarán "en breve".

Álvarez ha instado a la patronal a que presente aportaciones, pero ha advertido de que este tema, al igual que la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, "no se puede dilatar más" y que ha de salir adelante "con o sin los empresarios".

El secretario general de UGT se ha referido a la sentencia en la que el Tribunal Supremo "se pasó por el arco del triunfo" la resolución del CEDS "pensando en los intereses de la minoría y desoyendo el derecho internacional" y ha advertido de que acudirán al Tribunal Constitucional.

El secretario general de UGT ha puesto en valor el papel de patronal y sindicatos en la negociación de los convenios colectivos y ha pedido una ley de negociación colectiva que sirva para financiar el papel que desarrollan los agentes sociales.

"Los afiliados a las organizaciones sindicales son los que están financiando la negociación colectiva del conjunto de los trabajadores", ha dicho Álvarez, quien ha recordado que en la actualidad cuenta con 108.938 delegados sindicales, tras ganar 21.500 en los nueve últimos años. EFECOM

