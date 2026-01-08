Espana agencias

Transportes inicia el estudio para conectar Jaén con la alta velocidad Madrid-Sevilla

Jaén, 8 mar (EFECOM).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado la redacción del estudio informativo para mejorar el acceso ferroviario a la ciudad de Jaén mediante su conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La actuación permitirá reducir en más de 50 minutos el tiempo de viaje con la capital de España y situarlo en torno a las tres horas, según ha informado hoy el Ministerio en un comunicado.

El contrato para elaborar el estudio ha sido formalizado por un importe de 534.031,55 euros (IVA incluido), tras su adjudicación el pasado mes de noviembre. Según anunció el ministro Óscar Puente, el proyecto contempla una inversión aproximada de 400 millones de euros para acercar Jaén a la red de alta velocidad.

Actualmente, la conexión ferroviaria entre Madrid y Jaén se realiza principalmente mediante dos corredores: uno a través de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con transbordo en Córdoba, y otro por servicios de media distancia que discurren por Alcázar de San Juan.

El nuevo estudio analizará una alternativa que permita eliminar el paso por la estación de Córdoba, mediante la construcción de un nuevo baipás en Montoro que enlace la alta velocidad con la línea convencional Córdoba-Jaén, incorporando un cambiador de ancho.

Las líneas que se pretenden conectar forman parte de la Red Básica de las redes transeuropeas de transporte y de los corredores Mediterráneo y Atlántico, considerados prioritarios a nivel europeo.

Previamente, el Ministerio elaboró un estudio de viabilidad que analizó cinco posibles alternativas para esta nueva conexión. Dicho informe concluyó que la actuación es favorable desde el punto de vista socioeconómico, si bien será el estudio informativo ahora en marcha el que determine la opción más adecuada.

El documento servirá de base para el proceso de información pública, la evaluación ambiental y la audiencia a las administraciones afectadas, pasos necesarios antes de la aprobación definitiva del proyecto.

Desde Transportes destacan que la actuación beneficiará especialmente a la población de Jaén, al ofrecer una conexión “más rápida, cómoda y eficiente” con la red de alta velocidad, además de contribuir a la reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones contaminantes.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030 y forma parte de un conjunto de actuaciones destinadas a impulsar el desarrollo ferroviario en la provincia.

Entre ellas, figuran los estudios para la integración del ferrocarril en Jaén capital, mejoras en el entorno de la estación y actuaciones para potenciar el transporte ferroviario de mercancías. EFECOM

