Teka y sindicatos inician el periodo de consultas del ERE, que afecta a 99 empleados

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La compañía de electrodomésticos Teka Industrial, propiedad del conglomerado chino MideaGroup, y los sindicatos han iniciado este jueves el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo planteado por la compañía, que espera que afecte a 99 empleados, según ha explicado la parte sindical.

Según el primer documento elaborado por la Dirección y difundido por los sindicatos, el personal que podría ser despedido se desglosa en 47 trabajadores de la compañía en Santander, 26 en Zaragoza, 22 en el centro logístico de Alcalá de Henares (Madrid) y cuatro en las oficinas centrales de la empresa.

Esta cifra rebaja en 475 personas el recorte planteado inicialmente por la empresa, que el pasado noviembre comunicó a los sindicatos que este procedimiento podría contemplar el despido de hasta 574 trabajadores.

La parte social de la compañía ha asegurado que deberá analizar "con mucho detenimiento" el documento para comprobar si las causas que argumenta la compañía "son ciertas" y si las propuestas sirven para dar viabilidad a la empresa, ya que están en contra de cualquier despido, que, a su juicio, "no son la solución a esta situación".

La actividad de Teka Industrial pasó en 2024 a manos del conglomerado chino fabricante de electrodomésticos MideaGroup, que cuenta con más de 190.000 trabajadores y una facturación superior a 53.000 millones de euros, según datos de 2023. EFECOM