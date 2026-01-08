Espana agencias

Teka y sindicatos inician el periodo de consultas del ERE, que afecta a 99 empleados

Guardar

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La compañía de electrodomésticos Teka Industrial, propiedad del conglomerado chino MideaGroup, y los sindicatos han iniciado este jueves el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo planteado por la compañía, que espera que afecte a 99 empleados, según ha explicado la parte sindical.

Según el primer documento elaborado por la Dirección y difundido por los sindicatos, el personal que podría ser despedido se desglosa en 47 trabajadores de la compañía en Santander, 26 en Zaragoza, 22 en el centro logístico de Alcalá de Henares (Madrid) y cuatro en las oficinas centrales de la empresa.

Esta cifra rebaja en 475 personas el recorte planteado inicialmente por la empresa, que el pasado noviembre comunicó a los sindicatos que este procedimiento podría contemplar el despido de hasta 574 trabajadores.

La parte social de la compañía ha asegurado que deberá analizar "con mucho detenimiento" el documento para comprobar si las causas que argumenta la compañía "son ciertas" y si las propuestas sirven para dar viabilidad a la empresa, ya que están en contra de cualquier despido, que, a su juicio, "no son la solución a esta situación".

La actividad de Teka Industrial pasó en 2024 a manos del conglomerado chino fabricante de electrodomésticos MideaGroup, que cuenta con más de 190.000 trabajadores y una facturación superior a 53.000 millones de euros, según datos de 2023. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mirandés destaca la importancia de volver a Anduva para revertir la situación negativa

Infobae

La ACB modifica los horarios del Andorra-Real Madrid y del Barça-La Laguna Tenerife

Infobae

Garitano avisa de que al Sporting "cuesta hacerle goles"

Infobae

Feijóo reúne este fin de semana a sus parlamentarios en A Coruña para debatir sobre vivienda, empleo o regeneración

Feijóo reúne este fin de

El CAC-40 termina con una leve subida (+0,12 %) en una sesión liderada por BNP Paribas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El acuerdo de financiación singular

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

ECONOMÍA

La factura de la luz

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Los jóvenes necesitan más del 80% del sueldo para pagar el alquiler y el 31% vive en pisos con humedad, podredumbre o goteras

España ya no es el país con más paro de la Unión Europea, Finlandia da el ‘sorpasso’

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García