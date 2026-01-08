Espana agencias

Svitolina, Eala, Linette y Kartal avanzan a cuartos en Auckland

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina, la filipina Alexandra Eala y la polaca Magda Linette, todas ellas entre las cinco primeras cabezas de serie, más la británica Sonay Kartal, lograron la clasificación para los cuartos de final del torneo de categoría WTA 250 que se disputa en pista dura en la ciudad neozelandesa de Auckland.

Svitolina, principal favorita, tuvo un exigente duelo ante la británica Katie Boulter, quien comenzó rompiendo su saque en el juego inicial y logró aguantar hasta el 7-5 tras un primer set con cinco quiebres en total. Los mismos se vieron en el segundo, que esta vez decantó la ucraniana a su favor por 6-4.

Ahora se medirá a Kartal, que ganó con más solidez a la alemana Ella Seidel (6-3,6-1) al aprovechar mucho mejor los puntos ganados con segundo servicio (69% a 23%) y segundo resto (77% a 31%).

La primera manga arrancó con tres 'breaks' seguidos, dos de ellos a favor de su rival, si bien corrigió el rumbo ganando el saque contrario en el sexto y el octavo. Distinto fue en la segunda manga, donde ganó tres de los cuatro juegos como restadora.

Por su parte, Eala derrotó a la croata Petra Marcinko por 6-0 y 6-2, un marcador contundente en el que la diferencia llegó dada por la efectividad en las roturas, pues la asiática concretó las seis opciones que tuvo y salvó cinco.

Con un 83% de puntos ganados con el primer servicio por el 27% de su oponente, el primer set tuvo poca historia. Diferente fue en el segundo, en el que la balcánica quebró en el tercer juego, antes de ceder todos sus saques hasta el final del choque.

Su rival en siguiente ronda será Linette, la única que necesito de tres sets para superar, en su caso, a la italiana Elisabetta Cocciaretto (7-5, 2-6 y 6-3). En el primer parcial esta última comenzó imponiéndose a resto, pero vio como la polaca le devolvía la moneda en el cuarto finalmente en el duodécimo, después de haber esquivado hasta tres pelotas de 'break' un juego antes.

En el segundo, Cocciaretto se mostró más resolutiva, esquivando tres de las cuatro bolas de quiebre que tuvo en contra y convirtiendo tres de las seis a su favor. Y en el tercero y definitivo, Linette arrancó fuerte hasta llegar a ponerse 5-0 arriba, evitando que fuese suficiente la reacción tardía de la transalpina.

Los otros dos encuentros de cuartos de final los protagonizarán la estadounidense Iva Jovic, tercera cabeza de serie, contra la belga Sofia Costoulas y la china Xinyu Wang, séptima favorita, contra la británica Francesa Jones.

De esta manera el torneo tendrá una nueva ganadora, pues la que más lejos ha llegado de las que aún quedan fue Svitolina, finalista en el 2024. EFE

