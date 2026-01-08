Sumar celebra el acuerdo entre ERC y Gobierno sobre financiación y defiende que se avanza hacia un modelo "justo"

Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), destacó que el reciente acuerdo alcanzado con el Gobierno central permitirá aumentar en un 12% la capacidad presupuestaria de la Generalitat de Cataluña. De acuerdo con la información publicada por el medio, Movimiento Sumar valoró positivamente este entendimiento, señalando que la medida tendrá un impacto favorable en la financiación pública y proponiendo que la mejora de los recursos no solo beneficiará a Cataluña, sino al conjunto de los territorios autonómicos.

La agrupación Sumar celebró el pacto mediante un comunicado difundido en la red social Bluesky, donde reivindicó que la nueva fórmula de financiación, surgida del diálogo entre el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y la formación independentista, implica un avance hacia un modelo más “justo y equitativo”. Según consignó el medio, el acuerdo se centra en el reconocimiento del principio de ordinalidad, principio que establece que tras la redistribución de recursos, las regiones que más aportan continúan en mejor posición relativa. Este enfoque, según el Movimiento Sumar, resulta fundamental para garantizar una eficiencia adecuada en la asignación de fondos públicos.

El presidente de ERC sostuvo que la ciudadanía catalana será la principal beneficiaria del acuerdo, que implica una suma adicional de 4.700 millones de euros para las cuentas de la Generalitat. Según publicó el medio, Junqueras mencionó que la medida responde a la necesidad de destinar más recursos a los servicios públicos esenciales, remarcando que “todo el mundo gana” con la decisión adoptada.

Los pormenores sobre el alcance concreto del pacto serán anunciados por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según detalló el medio, el acuerdo pone el énfasis en la mejora de la financiación autonómica para Cataluña, aunque no incluye una mayor capacidad recaudatoria para la comunidad. Movimiento Sumar defendió que la correcta financiación de las comunidades autónomas se traduce en mejores servicios para la ciudadanía, y defendió una política orientada a incrementar los recursos de todas las regiones españolas.

Tal como informó el medio, los representantes de Sumar subrayaron que el acuerdo recoge el principio de ordinalidad y proporciona recursos adicionales a la administración catalana, dotando de mayor margen presupuestario para abordar políticas sociales y económicas. La agrupación sostuvo que financiar adecuadamente las comunidades autónomas es crucial para asegurar la viabilidad y la calidad de los servicios públicos.

La reacción de Movimiento Sumar se suma a la de otros sectores políticos que han puesto el foco en las consecuencias prácticas del nuevo modelo acordado. El medio agregó que el incremento presupuestario anunciado permitirá a la Generalitat afrontar con mayor solvencia necesidades vinculadas a la sanidad, la educación y otros servicios básicos, en un contexto en el que la financiación autonómica figura como uno de los debates centrales entre el Gobierno central y las comunidades.

De acuerdo con la información difundida, el diálogo entre el Ejecutivo central y ERC ha tenido como eje la mejora de la financiación para Cataluña, sin ampliar la autonomía fiscal de la región. María Jesús Montero será la encargada de presentar oficialmente el contenido y los detalles técnicos del pacto en los próximos días, según reportó el medio.