Soullard destaca que "es un orgullo ser la única francesa" en el fútbol sala español

Rafael Peña

Ceuta, 8 ene (EFE).- La jugadora internacional francesa Elodie Soullard ha destacado que para ella supone un "orgullo" ser la única de su país que milita en el fútbol sala femenino español, al entender que esta competición es una de las "mejores" del mundo.

En una entrevista con EFE, Elodie Soullard (Djibouti, 2000), ha analizado su presencia en las filas del CD Camoens de Ceuta, que milita en el grupo 3 de la Segunda División y que aspira a jugar la fase de ascenso a la máxima categoría nacional al estar en la zona alta de la clasificación.

"Es un orgullo. Hay dos compañeras jugando en Italia pero el resto lo hacen en Francia. Para mí es muy bueno para mejorar el nivel y dar más visibilidad al fútbol sala francés, de ahí que me gustaría que vinieran más francesas porque sería muy bueno para la selección", ha dicho.

La ala francesa estuvo seis meses en Italia en el Molfetta y el Athena Sassari. "No me adapté bien porque hacen un fútbol sala más físico, de ahí que el juego de España se adapta más a mis condiciones porque es más táctico y técnico".

"En Italia era la primera vez que salía fuera de casa y fue complicado por el idioma, nuevas tácticas y demasiadas cosas que hicieron que optara por regresar a Francia. Allí me contactó un directivo del Camoens y no lo dudé porque quería jugar en España y no me arrepiento", ha confesado.

Previamente, había tenido que disfrutar del fútbol y el fútbol sala en su país. "Al principio hice baloncesto y equitación pero ya jugaba en el colegio porque el fútbol es muy dinámico, muy técnico y espectacular, tres cosas que valoro mucho. En Francia era minoritaria la participación de mujeres en esta modalidad".

Elodie Soullard empezó a jugar porque sus "dos hermanos lo hacían aunque en la escuela era la única chica que lo hacía".

"Lo dejé un tiempo y lo retomé con 15 años porque me gusta mucho este deporte, es un juego colectivo. Con 21 años me llamaron por primera vez la selección de Yibuoti de fútbol-11", ha relatado.

Con 24 años recibió su primera convocatoria con Francia y ahora es fija en la absoluta. "Fue una enorme alegría y algo increíble mi llamada porque siempre había soñado con ello, de ahí que es una recompensa al trabajo de tantos años. En la selección también juego de ala, que es la posición donde estoy más cómoda ya que me gusta asistir y marcar goles".

"Trabajamos mucho en la selección y tenemos un buen nivel, pero sí es cierto que debemos mejorar, sobre todo los clubes porque hay muchos equipos pero de categoría regional, si bien el próximo año parece que se apostará por una competición nacional", ha explicado.

En sus inicios, Elodie, que tiene dos hermanos mayores que también jugaban al fútbol, alternó este deportes con el fútbol sala en el Nantes Metropole Futsal y el AS Rennes Futsal. "Jugué dos años en el Orvault en fútbol y tres años en el Cercle Paul Bert Breguigny pero compaginándolo con el fútbol sala", ha comentado a EFE.

En la presente temporada está "contenta" con su presencia en el Camoens. "El equipo puede jugar mejor, soy muy exigente y creo que lo mínimo es disputar el ascenso. Estoy muy agradecida a este club por la oportunidad que me han dado y la acogida", ha indicado.

Elodie, que de su país añora la familia y sus amigos, es muy "activa" en las redes sociales. "Me gusta subir vídeos bailando porque es una forma de transmitir buenas vibraciones y expresar como eres", dice sonriente.

También deja claro que quiere seguir jugando en España. "No me planteo otra cosa porque tras pasar un año muy difícil en Italia ahora estoy muy contenta pero creo que puedo dar más de sí de aquí a final de temporada", ha asegurado. EFE

(foto)