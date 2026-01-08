Espana agencias

Soullard destaca que "es un orgullo ser la única francesa" en el fútbol sala español

Guardar

Rafael Peña

Ceuta, 8 ene (EFE).- La jugadora internacional francesa Elodie Soullard ha destacado que para ella supone un "orgullo" ser la única de su país que milita en el fútbol sala femenino español, al entender que esta competición es una de las "mejores" del mundo.

En una entrevista con EFE, Elodie Soullard (Djibouti, 2000), ha analizado su presencia en las filas del CD Camoens de Ceuta, que milita en el grupo 3 de la Segunda División y que aspira a jugar la fase de ascenso a la máxima categoría nacional al estar en la zona alta de la clasificación.

"Es un orgullo. Hay dos compañeras jugando en Italia pero el resto lo hacen en Francia. Para mí es muy bueno para mejorar el nivel y dar más visibilidad al fútbol sala francés, de ahí que me gustaría que vinieran más francesas porque sería muy bueno para la selección", ha dicho.

La ala francesa estuvo seis meses en Italia en el Molfetta y el Athena Sassari. "No me adapté bien porque hacen un fútbol sala más físico, de ahí que el juego de España se adapta más a mis condiciones porque es más táctico y técnico".

"En Italia era la primera vez que salía fuera de casa y fue complicado por el idioma, nuevas tácticas y demasiadas cosas que hicieron que optara por regresar a Francia. Allí me contactó un directivo del Camoens y no lo dudé porque quería jugar en España y no me arrepiento", ha confesado.

Previamente, había tenido que disfrutar del fútbol y el fútbol sala en su país. "Al principio hice baloncesto y equitación pero ya jugaba en el colegio porque el fútbol es muy dinámico, muy técnico y espectacular, tres cosas que valoro mucho. En Francia era minoritaria la participación de mujeres en esta modalidad".

Elodie Soullard empezó a jugar porque sus "dos hermanos lo hacían aunque en la escuela era la única chica que lo hacía".

"Lo dejé un tiempo y lo retomé con 15 años porque me gusta mucho este deporte, es un juego colectivo. Con 21 años me llamaron por primera vez la selección de Yibuoti de fútbol-11", ha relatado.

Con 24 años recibió su primera convocatoria con Francia y ahora es fija en la absoluta. "Fue una enorme alegría y algo increíble mi llamada porque siempre había soñado con ello, de ahí que es una recompensa al trabajo de tantos años. En la selección también juego de ala, que es la posición donde estoy más cómoda ya que me gusta asistir y marcar goles".

"Trabajamos mucho en la selección y tenemos un buen nivel, pero sí es cierto que debemos mejorar, sobre todo los clubes porque hay muchos equipos pero de categoría regional, si bien el próximo año parece que se apostará por una competición nacional", ha explicado.

En sus inicios, Elodie, que tiene dos hermanos mayores que también jugaban al fútbol, alternó este deportes con el fútbol sala en el Nantes Metropole Futsal y el AS Rennes Futsal. "Jugué dos años en el Orvault en fútbol y tres años en el Cercle Paul Bert Breguigny pero compaginándolo con el fútbol sala", ha comentado a EFE.

En la presente temporada está "contenta" con su presencia en el Camoens. "El equipo puede jugar mejor, soy muy exigente y creo que lo mínimo es disputar el ascenso. Estoy muy agradecida a este club por la oportunidad que me han dado y la acogida", ha indicado.

Elodie, que de su país añora la familia y sus amigos, es muy "activa" en las redes sociales. "Me gusta subir vídeos bailando porque es una forma de transmitir buenas vibraciones y expresar como eres", dice sonriente.

También deja claro que quiere seguir jugando en España. "No me planteo otra cosa porque tras pasar un año muy difícil en Italia ahora estoy muy contenta pero creo que puedo dar más de sí de aquí a final de temporada", ha asegurado. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Uno de cada tres ayuntamientos con policía local no forma parte del sistema VioGén

Infobae

La ruptura del PP y Vox en Burgos lleva a su alcaldesa a perder otra cuestión de confianza

Infobae

La presidenta de Navarra recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

Infobae

El 'Cuti' Romero se harta y critica a la directiva del Tottenham

Infobae

Felipe Orts y Lucía González a aumentar su leyenda en Tarancón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No habrá multas por no

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

Una veintena de turistas españoles siguen en Socotra a la espera de que se reestablezca el tráfico aéreo, cerrado por los enfrentamientos en Yemen

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí