Sira Rego: Trump y su corte de millonarios son la mayor amenaza para la humanidad

Madrid, 8 ene (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado que “los personajes autoritarios como Trump y toda la corte de multimillonarios que le rodean son la mayor amenaza para la humanidad”.

En la presentación del libro 'Palestina. Crónica de un genocidio', de Enrique Olaya, la ministra ha advertido este jueves que la estrategia del presidente de Estados Unidos pasa por "la destrucción del derecho internacional" y "su voluntad inequívoca es que el mundo sea un lugar donde solo impere la ley del más fuerte”, según un comunicado de prensa de su departamento.

La ministra ha advertido de que Gaza se ha convertido en “el laboratorio que mide hasta dónde puede llegar la destrucción sin consecuencias reales para quienes la ejercen”. “Si un genocidio es posible, a ojos de todo el mundo, todo lo es”, ha añadido.

En su intervención, Rego también ha criticado a "quien no es capaz de condenar la barbarie y el desprecio de la legalidad internacional, como está haciendo el Partido Popular".

La titular de Juventud e Infancia ha señalado a Europa por su inacción, y ha criticado -según el citado comunicado- la distancia entre las declaraciones institucionales y la falta de decisiones efectivas para frenar la violencia y proteger a los pueblos sometidos.

En el mismo acto, el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, ha agradecido a este país haber demostrado "una gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo" ante el conflicto en la Franja de Gaza.

"España ha demostrado una gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo. Afortunadamente, otros han seguido el ejemplo de España, y esto ha demostrado que España no estaba sola, sino que estaba en la delantera", ha dicho.

Este país, ha añadido el diplomático palestino, "ha actuado con contundencia, con claridad y con decisión". EFE