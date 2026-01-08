Sindicatos médicos avivarán su presión al Gobierno y comunidades por un estatuto propio

Madrid, 8 ene (EFE).- Los sindicatos médicos CESM, SMA, Metges de Catalunya, Amyts y O'MEGA han avisado este jueves al Ministerio de Sanidad y al Gobierno en su conjunto, a las consejerías y "cualquier político" que obstaculice sus reivindicaciones que la presión por alcanzar un estatuto propio irá a más sin descartar "ninguna medida".

En una rueda de prensa conjunta, las cinco organizaciones han escenificado esta nueva alianza el mismo día en el que el Ministerio de Sanidad ha celebrado una nueva reunión con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que rechazan de plano realizar uno específico para el colectivo médico.

La idea de este frente común es coordinar las acciones a tomar en el futuro que aún tienen que consensuar, aunque no descartan "ningún tipo de medida", tampoco una huelga indefinida; lo que sí tienen claro es que la presión contra los políticos "va a ir a más", ha garantizado el secretario general de Metges, Xavier Lleonart.

"Esto no sólo es una movilización contra una ministra o el Ministerio o el Gobierno, es una movilización contra todos aquellos políticos que han perpetuado durante todos estos años la situación que vive el colectivo médico", ha señalado Lleonart antes de lamentar que unos y otros "se van tirando la pelota como si fuera un pin pon con las dichosas competencias".

Por ejemplo, "los gobiernos autonómicos tienen la competencia de regular el fin de las guardias de 24 horas, no hay ni uno que no lo pueda eliminar". "Ya está bien, la competencia es de todos los políticos, hace falta voluntad y eso incluye a los consejeros, que salen muy ufanos pero esta huelga también va con ellos", ha aseverado.

De momento, hay convocados dos nuevos días de paro los próximos 14 y 15 de enero por parte de Apemyf, una plataforma formada por 20 organizaciones (entre ellas Amyts, Metges y SME), que CESM y SMA (convocantes, por su parte, de las seis jornadas médicas de diciembre), apoyan pero sin adherirse.

Víctor Pedrera, secretario general de CESM, ha reconocido que "hacer más días sueltos de huelga no es operativo y eficaz", y pueden "redundar en el agotamiento", pero sí ha advertido que las acciones que acuerden serán más intensas que las realizadas hasta ahora.

Junto a Miguel Lázaro, secretario general de la Confederación, ha criticado duramente la actitud del Ministerio, especialmente de su secretario de Estado, Javier Padilla, que rompió "unilateralmente" las negociaciones con el Comité de Huelga, y al que han recordado que la profesión médica en su conjunto apoya sus reivindicaciones.

Los sindicatos médicos han preparado un anteproyecto de ley de estatuto propio que han presentado, sin éxito, tanto a los del ámbito como a Sanidad; también se han reunido con PSOE, PP y Vox, que "han escuchado", pero han guardado su reivindicaciones en un cajón, ha censurado Mercedes Tallón, vicepresidenta de O'MEGA.

"Todos deben asumir su responsabilidad", ha exclamado, por su parte, Rafael Ojeda, de SMA, que ha valorado que se haya "producido una unidad medica" que llevaban "muchos años anhelando".

"Estamos viendo que los médicos se nos van a la privada, a otros países, o incluso el fenómeno tremendo de la renuncia medica", ha lamentado Ángela Hernández, de Amyts, antes de incidir en que esta vez "la profesión médica ha despertado" y ni el Gobierno central ni los autonómicos van a ser capaces de "volver a meter el genio dentro de la botella".

Néstor Morchón, de SME, ha exigido participar en cualquier negociación en la que se hable de sus condiciones al margen de la mesa del ámbito, donde consideran que no están "adecuadamente" representados a través de SATSE-FSES. EFE