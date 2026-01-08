Espana agencias

Sindicatos exigen el reconocimiento retributivo para firmar el estatuto marco con Sanidad

Madrid, 8 ene (EFE).- Los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF han avanzado este jueves en la negociación con el Ministerio de Sanidad para reformar el estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, pero no cerrarán el acuerdo hasta que se incluya el reconocimiento retributivo que acompañe el nuevo modelo de clasificación profesional.

En un comunicado de prensa, estos sindicatos, que alcanzaron un preacuerdo con el Ministerio, han informado de la reunión celebrada en la sede de Sanidad, a la que ha acudido la titular del departamento, Mónica García.

"SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF resaltan que podrían estar de acuerdo con cerrar el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, pero siempre y cuando el acuerdo retributivo se apruebe", aseguran estas organizaciones sindicales en el comunicado, en el que subrayan: “Es totalmente vinculante, sin acuerdo retributivo no hay aval por nuestra parte”.

Y añaden que "el Ministerio de Sanidad recoge la propuesta de los sindicatos y se compromete a negociar con Hacienda y Función Pública que el Estatuto Marco reconozca el reconocimiento retributivo básico que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional"

Los sindicatos reconocen los "nuevos avances entre ambas partes que han posibilitado que la última versión del texto de la norma que se maneja incluya las ultimas demandas de los sindicatos", pero insisten que queda pendiente como “irrenunciable” este reconocimiento retributivo, que debe estructurarse en función del nivel de cualificación, formación, especialización y responsabilidad de los distintos grupos de clasificación profesional en que se integrarán las diversas categorías del SNS.

Sanidad siempre ha defendido que determinadas cuestiones laborales y retributivas que reivindicaban los sindicatos escapaban a su competencia.

Ahora, según los sindicatos, el Ministerio se ha comprometido a transmitir la propuesta a los departamentos de Hacienda y Función Pública, y advierten de que, si no prospera la negociación, volverán a retomar las movilizaciones.

SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF recuerdan en este comunicado que son las organizaciones del Ámbito de Negociación, "único foro legitimado para acodar con el Ministerio las condiciones laborales del conjunto del personal estatutario", después de que este mismo martes los sindicatos médicos CESM, SMA, Metges de Catalunya, Amyts y O'MEGA hayan comparecido para explicar que trabajan en un frente común para conseguir un estatuto propio para la profesión médica. EFE

