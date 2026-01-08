Espana agencias

Simeone: “No le puedo decir nada al equipo”

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró contento con la actuación de su equipo, a pesar de perder ante el Real Madrid (1-2) en las semifinales de la Supercopa de España, ya que jugaron “el partido que querían” y solo la falta de ”contundencia”, en su opinión, les privó de un resultado mejor.

“Ellos arrancaron el partido con un golazo, un grandísimo disparo de Valverde. Nos pusimos en desventaja y en todo momento jugamos el partido que queríamos jugar. El partido que buscábamos. Generamos situaciones para poder concretar, pero en algunas no tuvimos contundencia y en otras tuvo Courtois grandísimas paradas”, dijo en rueda de prensa.

“Competimos muy bien. En el segundo tiempo jugamos casi todo en campo rival, salvo los contragolpes, como en el segundo gol. No le puedo decir nada al equipo, felicitar al rival y a seguir trabajando en la línea en la que competimos hoy”, añadió.

Un Simone que habló de la falta de acierto de su equipo de cara a puerta, con un gol en 22 disparos.

“Igual hay que tener más frialdad en el golpeo final, pero Courtois tuvo tres intervenciones muy bien. El equipo jugó bien, a lo que quisimos. Ellos metieron un golazo y una jugada al contragolpe, a pesar de nuestro control de partido. Pero no pudimos ser contundentes y ellos sí”, señaló.

Por otro lado, al ser preguntado por su próximo partido, en octavos de final de la Copa del Rey ante el Deportivo de la Coruña, abogó por recuperarse “de la mejor manera”.

“Con todos los respetos para el próximo partido, todavía estamos en este partido y tenemos que recuperarnos de la mejor manera para un partido contra un rival que lo está haciendo muy bien en su categoría”, declaró. EFE

