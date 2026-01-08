Sellés: “El Racing es uno de los equipos más goleadores y de los que más goles concede”

Zaragoza, 8 ene (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, ha observado sobre el próximo rival de su escuadra en LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander, que es "uno de los equipos más goleadores", pero también uno de los conjuntos de la categoría "que más goles concede".

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el técnico ha evaluado así al contrincante con el que se medirá este sábado a domicilio (21.00 horas), un Racing que llega líder al encuentro y el Zaragoza, penúltimo.

Para Sellés, el conjunto cántabro "es un equipo que tiene unas señas de identidad muy marcadas", con un entrenador, José Alberto López, "que tiene una idea muy clara" y que acumula "mucho tiempo" trabajando con la plantilla.

Se trata de una escuadra que genera situaciones "de toma y daca" al que, si se le deja avanzar, es peligroso, ha advertido, pero contra el que los blanquillos podrán tener "opciones" si logran llevar a la práctica el planteamiento del partido que manejan.

Para el encuentro, Sellés ha precisado que el punta Sinan Bakis ha sufrido una sobrecarga en su cadera y, aunque espera que pueda llegar al fin de semana, deberán abordar su recuperación con "cuidado".

También ha esperado que pueda contar con Aleksandar Radovanovic, sustituido el domingo en el partido ante Las Palmas tras dolerse de las costillas, después de que el zaguero haya entrenado esta semana.

En cuanto a los aspectos que busca mejorar, ha subrayado que el objetivo son "las situaciones de área", pues el conjunto aragonés tiene que "defender mejor" la propia y "finalizar las situaciones mejor" en las acciones de último tercio.

Sobre posibles fichajes, el técnico ha reiterado que el Zaragoza se moverá en el mercado a partir de la segunda mitad de enero, dada la situación de las fichas, aunque ha recordado que el problema con el límite salarial ha sido subsanado.

Y acerca de esa circunstancia en las posibles entradas y salidas, Sellés se ha mostrado tajante: "Lo que no vamos a hacer nunca es, por liberar una ficha, regalar un jugador o pagar el 100% de un sueldo en una cesión".

La entidad blanquilla acumula cuatro partidos sin conocer la victoria, después de lograr una buena racha que le permitió acercarse a su objetivo de abandonar los puestos de descenso.

Por ello, el entrenador cree que el Zaragoza está en el momento "de volver a romper una dinámica" con un triunfo para reforzar así el espíritu de equipo. EFE