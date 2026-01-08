Sánchez y Junqueras avanzan en un modelo de financiación autonómica rechazado ya por el PP

Madrid, 8 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves al líder de ERC, Oriol Junqueras, un nuevo modelo de financiación autonómica de aplicación para todas las comunidades, que según Esquerra supondrá para Cataluña unos 4.700 millones de euros adicionales, y que ha recibido inmediatamente el rechazo del PP.

Sánchez y Junqueras se han reunido en Moncloa, en su primer encuentro público tras la salida de prisión del político independentista, para abordar este y otros asuntos.

Junqueras ha sido el primero en informar del "acuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno español, entre Esquerra Republicana y el PSOE" y destacar que implica respeto al principio de ordinalidad, esto es, que Cataluña no pierda puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

El lider de ERC ha señalado que habrá más dinero también para el resto de las autonomías y ha coincidido con el Gobierno es apuntar que es "un buen modelo en el que nadie pierde y todo el mundo gana".

Luego ha sido Sánchez el que ha asegurado en las redes sociales que el nuevo modelo de financiación es "más justo" y permitirá más recursos a todas las comunidades para financiar "más y mejor" también los servicios públicos, como la sanidad y la educación.

Fuentes del ejecutivo han asegurado que el nuevo modelo de financiación autonómica, cuyos detalles dará a conocer este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es más justo y equilibrado, beneficia a todas las comunidades y no representa un privilegio para Cataluña.

Por boca del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el Gobierno ha apostillado que lo importante es que el incremento en la recaudación llegue a la ciudadanía: "Lo más importante es que todos esos recursos no sirven para nada si al final van al grupo Quirón. No vale para el negocio privado de unos pocos".

Ni el fondo ni la forma han gustado al PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado en un mensaje en X que Pedro Sánchez utilice Moncloa como una "casa de empeños" para mantenerse en el poder y se ha referido al acuerdo sobre financiación autonómica como una "compra de votos".

En un vídeo remitido por el PP, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha dicho que este acuerdo es "un caso claro de corrupción política", ya que se utiliza el dinero de todos los españoles para "comprar" apoyos parlamentarios.

Entre los presidentes autonómicos, el de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha anunciado su intención de contactar con los máximos responsables del resto de comunidades y con su partido para que se unan a la petición de la convocatoria del Consejo de Polñitica Fiscal y Financiera, que es el órgano multilateral donde demandan que se aborde este asunto.

Azcón se ha declarado alarmado y "profundamente cabreado" por el acuerdo, que a su juicio significa "desigualdad e insolidaridad", mientras el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado "de plano" los "privilegios que rompan la igualdad entre personas y territorios".

Tampoco ha gustado lo conocido este jueves al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que ha alertado de que cruzar la línea roja de la igualdad entre comunidades autónomas sería "el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia".

García-Page ha argumentado que si se cobran más impuestos "al que más tiene y menos al que menos tiene, pero luego se distribuye por territorios, queda al revés: se queda más el que más tiene", y ha sentenciado que tendría que "volver a nacer para consentir eso".

Desde la Junta de Andalucía, su portavoz, Carolina España, ha criticado que el nuevo sistema "se está negociando otra vez con el independentismo" y desde la Generalitat Valenciana, el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha insistido en que las negociaciones sobre financiación "deben ser siempre multilaterales".

En Cataluña, el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha retado a JxCat -que ha adelantado que rechazará cualquier propuesta de financiación inferior al concierto económico vasco- a apoyar la nueva financiación para no "situarse en el córner, al lado del griterío" de PP y Vox.

En contra del acuerdo, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha acusado a Sánchez y a Junqueras de haber "pactado su supervivencia como buenos trileros" con un acuerdo de financiación "malo" para Cataluña y para toda España.

A su vez, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha calificado de "estafa a los españoles" el acuerdo entre el Gobierno y ERC en la que ha calificado como "cumbre de la vergüenza". EFE

