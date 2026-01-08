Espana agencias

Sánchez se reúne con Junqueras en Moncloa con la financiación catalana sobre la mesa

Guardar

Madrid, 8 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, la primera reunión entre ambos desde que el catalán saliera de prisión tras su encarcelamiento por el 'procés' y con un asunto clave sobre la mesa: la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas.

ERC confía en cerrar un pacto que aportaría cerca de 5.000 millones de euros extras para Cataluña y espera que en el encuentro se concreten varios compromisos, como la recaudación del IRPF o el calendario de ejecución del acuerdo.

Desde el Gobierno, no obstante, precisan que no debe esperarse un acuerdo de financiación y recuerdan que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja en un nuevo modelo para "todas" las comunidades.

Sea cual sea el resultado, Junts ya ha avanzado que votará no a cualquier propuesta que no sea el concierto económico.

Y el PP ha exigido que la reforma del modelo de financiación autonómica se haga de forma "multilateral y con transparencia" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y no en una reunión "a puerta cerrada" con el líder de ERC.

Desde la Generalitat de Cataluña se ha pedido a Junts aparcar los "maximalismos".

El equipo de Illa es optimista y confía en que "en los próximos días u horas" Montero de a conocer los detalles de un nuevo modelo que cumplirá los "acuerdos de investidura" que selló ERC con los socialistas y mejorará la financiación de Cataluña, sin "privilegios". EFE

