Sánchez recibirá a su homólogo griego para analizar intereses comunes de la agenda europea

Madrid, 8 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo lunes, 12 de enero, en Madrid con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, para abordar, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales y los intereses comunes de sus países ante diversas cuestiones de la agenda europea.

Sánchez mantendrá este encuentro con Mitsotakis en el Palacio de la Moncloa con motivo de la visita a España del jefe del Ejecutivo de Grecia y durante la que se prevé que sea recibido también en el Palacio de la Zarzuela por Felipe VI.

El actual contexto internacional, con acontecimientos como la operación de Estados Unidos en Venezuela, la aspiración estadounidense de hacerse con Groenlandia o las negociaciones para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania, se prevé que estén muy presentes en la conversación entre los dos jefes de Gobierno.

También un repaso a las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, que fuentes diplomáticas aseguran a EFE que son excelentes, así como un análisis de asuntos de la agenda europea que van a tener protagonismo en los próximos meses y ante los que existen intereses comunes.

Entre ellos, el debate de los Veintisiete ante el nuevo marco financiero plurianual (el próximo presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034) y cuyo diseño se quiere decidir este año.

También el papel de la Unión Europea ante el cambio climático, el pacto migratorio, las interconexiones o la defensa común.

Son asuntos de los que se hablará en las diversas cumbres europeas previstas este año, la primera de ellas una de carácter informal que reunirá el 12 de febrero en Bruselas a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE.

Pese a pertenecer a familias políticas distintas, las fuentes citadas destacan la sintonía personal existente entre Sánchez y Mitsotakis.

Ambos comentarán también las expectativas de dos países que se sitúan a la cabeza del crecimiento económico de los Veintisiete.

El mes pasado, el ministro de Economía y Finanzas heleno, Kyriakos Pierrakakis, fue elegido presidente del Eurogrupo, lo que llevó a Mitsotakis a destacar que su país haya pasado en unos años de ser la "oveja negra" de la Unión Europea a liderar el foro que reúne a los ministros de Economía de la eurozona.

Tras su reunión en Moncloa está previsto que Sánchez y su homólogo griego comparezcan en rueda de prensa para informar de los asuntos abordados. EFE

