Sánchez defiende ante el CEO de Volkswagen la reducción de emisiones de CO2 para 2035

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves ante el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, la necesidad de preservar "el nivel de ambición" de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para todos los vehículos en 2035, ha informado Moncloa.

Sánchez, que también ha urgido a formentar el acceso a automóviles eléctricos más asequibles, ha evaluado los avances de la compañía en España, entre ellos la nueva gigafactoría que erige la empresa alemana en Sagunto (Valencia).

Blume y Sánchez también han analizado otras decisiones estratégicas del Grupo Volkswagen en España, entre ellas la inauguración el pasado diciembre de nueva planta de ensamblaje de sistemas de baterías, con una inversión de 300 millones de euros.

Su objetivo es el suministro exclusivo de las baterías que se incluirán en los nuevos modelos eléctricos, lo que impulsa la estrategia de electrificación.

Esta reunión se produce tres semanas después de que la Comisión Europea propusiera relajar el veto previsto para 2035 a la venta de coches nuevos que emitan CO2, como parte de un amplio paquete destinado a reforzar la competitividad de la industria automovilística europea.

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan España Auto 2030, presentado en diciembre y acordado por todos los actores del sector del automóvil para apoyar la oferta y la demanda, además de impulsar la producción de vehículos eléctricos.

Según Moncloa, estas medidas se suman a los 1.700 millones de euros que se han movilizado con el Plan Moves -que incentiva la compra de vehículos eléctricos- o los 600 millones de euros otorgados para el despliegue de puntos de recarga.

Asimismo, estas fuentes han destacado la concesión de más de 3.000 millones de euros en los últimos años a través del Perte VEC, con los que el Gobierno ha apoyado las nuevas gigafactorías de Sagunto, Figueruelas (Zaragoza) o Navalmoral de la Mata (Cáceres). EFECOM