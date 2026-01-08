Sadiq: Me ha hecho volver la ambición, estoy aquí para llevar al equipo donde se merece

Valencia, 8 ene (EFE).- El delantero nigeriano Sadiq Umar apuntó que uno de los motivos por los que ha decidido volver al Valencia es la ambición de volver a sacar lo mejor de él y aseguró que llega "para ayudar al equipo y al club a llevarlo al lugar que se merece”.

Sadiq, que jugó cedido en la segunda parte de la pasada temporada, llega al Valencia traspasado desde la Real Sociedad hasta 2028 y afirmó que está “muy emocionado y feliz” porque lleva esperando este momento desde el verano pasado en el que el club intentó su vuelta.

“La temporada pasada vi cómo la afición quería los resultados y eso me hizo sacar lo mejor de mí. Aunque vine para media temporada, sabía que éste era el mejor sitio en el que estar y poder mostrar lo que puedo hacer”, explicó en declaraciones al club.

El atacante habló de la figura de Carlos Corberán, clave para su llegada: “Vino en un momento complicado y encontró la solución para el equipo. Volvimos a la posición adecuada y ahora es lo que intenta hacer y puede hacerlo. Se puede ver que el entrenador siempre intenta ir a por más, siempre tiene hambre de más. Eso es positivo. Lo único que necesitamos ahora son los resultados”.

“Soy el chico más feliz del mundo. Quería volver aquí, he hecho todo lo posible. El club también ha hecho el mayor esfuerzo posible. Estoy muy feliz de volver. El Valencia es uno de los clubes más grandes de España y se nota en la cultura y en la gente: nunca dejan solo al club”, explicó.

Sadiq, que en su vídeo de presentación ha posado junto a la maqueta del Nou Mestalla, que tiene prevista su inauguración en verano de 2027, dijo que “es un sueño para cualquiera jugar en este tipo de estadios y, especialmente, para un gran club como el Valencia”. “Estamos deseándolo”, agregó.

Pero el nigeriano dijo que, antes de pensar en el proyecto del Nou Mestalla, necesitan buenos resultados: “El equipo lo está intentando. Con el nuevo proyecto, el Nou Mestalla… antes de todo esto, necesitamos recuperar el nivel deportivo. Todo tiene que ir bien en el campo y el Valencia volverá a estar donde se merece”.

Por último, agradeció a la afición valencianista su cariño: “Gracias por vuestro apoyo, por los mensajes, al fin estoy aquí. Vuestro apoyo significa mucho para todos. Amunt Valencia”. EFE

