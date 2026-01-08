RTVE prepara el Benidorm Fest "más potente" con la actuación de Chanel en la final

Madrid, 8 ene (EFE).- RTVE prepara la quinta edición del festival de música Benidorm Fest que, según el director general de Televisión Española, Sergio Calderón, será el "más potente" de todos con la actuación de la cantante Chanel, como artista invitada, en la gran final, el próximo 14 de febrero.

En rueda de prensa con los cuatro presentadores de Benidorm Fest 2026 -Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus- Calderón y la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, han desvelado que la final contará con Chanel, que regresa a Benidorm Fest, tras su victoria en 2022, "para celebrar por todo lo alto la quinta edición", el año en el que España no participa en el Festival de Eurovisión.

En la recta final de este certamen, que se celebra en el Palau l'Illa de Benidorm (Alicante) los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una final, Jesús Vázquez ha revelado que ante este reto se siente "como un niño con zapatos nuevos. Nunca he presentado un festival de esta envergadura".

Vázquez, que da el salto a RTVE después de décadas en Telecinco, ha comentado que este es el último sitio que le quedaba por trabajar, "la televisión pública", y ha admitido que tiene ante sí un reto personal y profesional.

También el director, guionista y actor Javier Ambrossi se ha declarado "muy fan" de Benidorm Fest.

A la pregunta de qué esperaba encontrar en esta edición, Ambrossi ha respondido jocosamente que esperaba encontrar "un marido", en referencia a su reciente ruptura sentimental con Javier Calvo, con quien formaban la pareja de creadores conocida como 'Los Javis', famosa en el panorama audiovisual.

Mientras, Inés Hernad ha admitido que le gusta repetir en el festival y es que la presentadora ya es veterana en el Benidorm Fest, por lo que no ha dudado en volver a embarcarse en esta aventura.

También regresa al certamen Lalachus, que el año pasado participó en 'La noche del Benidorm Fest' y formó parte del trío de presentadores de 'Benidorm Calling', programa previo a la gala en RTVE play junto a Ángela Fernández y Juanjo Bona.

Además, en la rueda de prensa ha estado el director del festival, César Vallejo, que ha avanzado que la actuación de Chanel va a ser "increíble" y va a dejar "sorprendidos a todos".

Un año más, y según RTVE, el Benidorm Fest espera consolidarse como una cita imprescindible para la música española, reuniendo talento, diversidad y nuevas voces, dispuesta a alzarse con la victoria.

El cartel del Benidorm Fest de este año está formado por Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS.

Además de sus presentadores, el Benidorm Fest 2026 estrenará otras novedades, como nueva imagen a cargo del diseñador gráfico Iñaki San Juan, que un año más asume el reto de la estética del certamen, y equipo artístico, formado por el director Sergio Jaén y el coreógrafo Borja Rueda.

Otra de las grandes novedades de la edición es que la candidatura ganadora, además del tradicional micrófono de bronce, obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos.

De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Los rendimientos de los derechos editoriales del tema ganador volverán a ser en su totalidad para la autoría.

La final de la última edición del certamen fue líder de audiencia, con su segundo mejor resultado desde el inicio del festival: un 17,1 % de cuota y 1.938.000 espectadores de media. Casi 5 millones de personas vieron en algún momento quién iba a levantar el micrófono de bronce en 2025. EFE