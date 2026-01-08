Redondo exige poner el foco en el agresor: un feminicio se condena con entre 15 y 25 años

Madrid, 8 ene (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que la sociedad tiene que modificar su perspectiva de la violencia de género y cambiar el foco de la víctima hacia el maltratador, que si mata a su pareja o expareja se enfrenta a penas de prisión de entre 15 y 25 años.

"Esto hay que decirlo: quien asesina a una mujer que es pareja o expareja se enfrenta a penas muy importantes que acaban con su vida, 15 o 25 años, incluso se puede llegar a la prisión permanente revisable. (...) Hay que incidir en cuál es la sanción social, la sanción penal a estos criminales", ha explicado Redondo.

La titular de Igualdad ha hecho estas declaraciones este jueves antes de presidir el comité de crisis en el que se analizarán junto a otros ministerios, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas los feminicidios perpetrados en noviembre y diciembre de 2025, 12 en total.

"Quien es un maltratador es también un mal ciudadano, es un mal padre, es una mala persona y por lo tanto, hay que incidir en en en ese foco, focalizar sobre el maltratador como un mal ciudadano, como mala persona y también incidir en las penas a las que se enfrenta", ha insistido.

La ministra ha lamentado que el 2026 haya arrancado con dos asesinatos machistas, uno en Jaén y otro Las Palmas, si bien ha enfatizado que espera que sea un año de lucha y avances contra la violencia de género.

Redondo ha señalado que el análisis pormenorizado de cada caso ayuda a detectar las mejoras que hay que implementar en el sistema para que no se repitan los fallos y ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de que todas las administraciones estén conectadas y coordinadas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Pese a que 2025 ha acabado con 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, "un saldo terrible", y que cada feminicidio es "un fracaso", la ministra ha querido enviar un mensaje de esperanza porque es la cifra anual más baja de la serie histórica que se inició en 2003.

En ese primer año, fueron asesinadas 71 mujeres, de una población de 42 millones de personas. En 2025, fueron asesinadas 46 de una población de casi 50 millones de habitantes.

"Hay que mantener la esperanza. Vamos ganando la batalla muy paulatinamente, muy poco a poco, pero esto nos tiene que mantener en el refuerzo y en la esperanza de que una sociedad libre de asesinatos machistas es posible", ha destacado.

Redondo ha pedido que las políticas de lucha contra la violencia de género queden fuera de la batalla partidista y ha instado a la comunidades autónomas a que impulsen pactos autonómicos para reforzar aún más los instrumentos y mecanismos de lucha.

La ministra ha incidido en que las víctimas de muchos de los asesinatos machistas presentan dobles y triples vulnerabilidades, como condiciones económicas precarias, estatus migratorio o problemas de salud. EFE

