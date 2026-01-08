Espana agencias

Quim Salarich: La verdad es que estoy muy contento, me he quitado un gran peso de encima

Guardar

Adrián R. Huber

Madrid, 8 ene (EFE).- El español Quim Salarich, que acabó decimotercero -tras remontar diez puestos entre mangas- el eslalon nocturno de la Copa del Mundo disputado el miércoles en la estación italiana de Madonna di Campiglio, logrando de esa manera el cuarto mejor resultado de su carrera en esa competición, declaró a EFE este jueves que está "muy contento", por haberse "quitado un gran peso de encima".

"La verdad es que estoy muy contento, me he quitado un gran peso de encima", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Italia el esquiador barcelonés, que el pasado viernes cumplió 32 años y que hace poco menos de cuatro, al quedar quinto en el eslalon de Meribel (Francia), logró el mejor resultado de un varón español desde la época del inolvidable Paco Fernández Ochoa, único campeón olímpico invernal de España -en esta disciplina y en los Juegos de Sapporo'72 (Japón)-.

"Al final, estoy compitiendo en un deporte que, sinceramente, es de los deportes más injustos y difíciles que puedes tener; porque llevo esquiando muy bien toda la pretemporada, en todos los entrenamientos. He sido competitivo y he ganado algunas carreras, incluso (entre ellas el eslalon de la Copa Sudamericana de Cerro Castor, en Ushuaia, Argentina). Y en otras, ya en Copa del Mundo, he estado entre los mejores", explicó Salarich, que representó a España en dos Juegos, los de PyeongChang '18 (Corea del Sur) y Pekín 2022; y que el mes que viene espera ser olímpico por tercera vez en la cita de Milan-Cortina d'Ampezzo (Italia).

"Pero, al final, como decía un entrenador mío, 'it's not on the paper' (no hay nada escrito). Si no lo haces en las carreras, no sirve de nada", comentó el campeón de Vic tras firmar una sensacional actuación en la noche de Madonna; donde, tras firmar el segundo tiempo en la segunda manga, protagonizó una de las remontadas de la jornada para acabar decimotercero. En una prueba en la que se quedó a 97 centésimas de Clement Noel, actual campeón olímpico; que logró su primer triunfo de la temporada al imponerse por delante del finlandés Eduard Hallberg y de otro francés, Paco Rassat, que concluyó tercero.

"Sí es verdad que había empezado la temporada bastante sólido; muy cerca de los treinta (que pasan a la decisiva segunda manga) y esquiando muy rápido en casi todos los sectores. Pero un fallo me dejaba fuera", precisó Salarich tras firmar su octavo 'top 15' en la Copa del Mundo.

"Pero la verdad es que ayer me pude sacar un peso de encima", admitió, en referencia a su espectacular segunda bajada en la Canalone Miramonti, el barcelonés, que en la citada pista de los Dolomitas logró su cuarta mejor posición en la competición de la regularidad; en la que también cuenta un séptimo y un octavo puesto: ambos en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, en febrero de 2022.

"Creo que he demostrado que estoy ahí; que saliendo a pista como todos puedo llegar a estar peleando con los mejores. Y eso me da una inyección (de moral) tremenda. Además, creo que voy a subir en el ránking mundial y bajar unos cuantos dorsales (que le permitirán salir antes en la primera manga), casi unos veinte dorsales, diría", comentó a Efe, desde Madonna di Campiglio, Quim Salarich.

"Eso también te da confianza", recalcó.

"Ahora descanso unos días. Y el día 11 tenemos la siguiente carrera (de Copa del Mundo), en Adelboden, antes de ir directamente a las Copas de Europa de Crans Montana (asimismo en Suiza)", explicó.

"Seguimos con Wengen (en Suiza), que es el día 18; y después nos vamos a casa unos días. Luego vamos con Kitzbühel y Schladming (asimismo pruebas de la Copa del Mundo, ambas en Austria). Y si todo va bien, que con este resultado parece que se abre bastante la puerta, en febrero tendríamos los Juegos Olímpicos (que en el caso de las pruebas masculinas tendrán lugar en Bormio)", manifestó a Efe Salarich.

"Así que estoy muy contento, por haber demostrado que el nivel lo tengo, que es lo que venía viendo todo este verano y todo este invierno. Muy contento, la verdad. Ahora ,a seguir empujando", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Timothy Ryback: Hitler llegó al poder con intrigas y sin apoyo abrumador en las urnas

Infobae

Detenido un joven por la violación a una chica de 19 años en Nochevieja en Málaga

Infobae

Chivite anuncia este jueves una remodelación del Gobierno navarro con la salida del vicepresidente primero y la portavoz

La presidenta navarra comunicará a media mañana una amplia reorganización en su gabinete, que incluye relevos en los máximos cargos socialistas y altera el equilibrio interno del Ejecutivo tripartito, según han confirmado fuentes oficiales del Palacio de Navarra

Chivite anuncia este jueves una

Carolina Durante, Siloé y Xoel López encabezan el cartel del Palencia Sonora

Infobae

Carlos González causa baja en el REBI Cuenca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

Pedro Sánchez insiste en el despliegue de tropas españolas en Ucrania y avanza que solicitará al Congreso enviar soldados a Palestina “cuando se dé la ocasión”

“Frío, humedad y riesgo sanitario”: ertzainas denuncian la “grave situación” que sufren en la Comisaría de Donostia por la “mala planificación”

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí