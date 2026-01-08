Quim Salarich: La verdad es que estoy muy contento, me he quitado un gran peso de encima

Adrián R. Huber

Madrid, 8 ene (EFE).- El español Quim Salarich, que acabó decimotercero -tras remontar diez puestos entre mangas- el eslalon nocturno de la Copa del Mundo disputado el miércoles en la estación italiana de Madonna di Campiglio, logrando de esa manera el cuarto mejor resultado de su carrera en esa competición, declaró a EFE este jueves que está "muy contento", por haberse "quitado un gran peso de encima".

"La verdad es que estoy muy contento, me he quitado un gran peso de encima", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Italia el esquiador barcelonés, que el pasado viernes cumplió 32 años y que hace poco menos de cuatro, al quedar quinto en el eslalon de Meribel (Francia), logró el mejor resultado de un varón español desde la época del inolvidable Paco Fernández Ochoa, único campeón olímpico invernal de España -en esta disciplina y en los Juegos de Sapporo'72 (Japón)-.

"Al final, estoy compitiendo en un deporte que, sinceramente, es de los deportes más injustos y difíciles que puedes tener; porque llevo esquiando muy bien toda la pretemporada, en todos los entrenamientos. He sido competitivo y he ganado algunas carreras, incluso (entre ellas el eslalon de la Copa Sudamericana de Cerro Castor, en Ushuaia, Argentina). Y en otras, ya en Copa del Mundo, he estado entre los mejores", explicó Salarich, que representó a España en dos Juegos, los de PyeongChang '18 (Corea del Sur) y Pekín 2022; y que el mes que viene espera ser olímpico por tercera vez en la cita de Milan-Cortina d'Ampezzo (Italia).

"Pero, al final, como decía un entrenador mío, 'it's not on the paper' (no hay nada escrito). Si no lo haces en las carreras, no sirve de nada", comentó el campeón de Vic tras firmar una sensacional actuación en la noche de Madonna; donde, tras firmar el segundo tiempo en la segunda manga, protagonizó una de las remontadas de la jornada para acabar decimotercero. En una prueba en la que se quedó a 97 centésimas de Clement Noel, actual campeón olímpico; que logró su primer triunfo de la temporada al imponerse por delante del finlandés Eduard Hallberg y de otro francés, Paco Rassat, que concluyó tercero.

"Sí es verdad que había empezado la temporada bastante sólido; muy cerca de los treinta (que pasan a la decisiva segunda manga) y esquiando muy rápido en casi todos los sectores. Pero un fallo me dejaba fuera", precisó Salarich tras firmar su octavo 'top 15' en la Copa del Mundo.

"Pero la verdad es que ayer me pude sacar un peso de encima", admitió, en referencia a su espectacular segunda bajada en la Canalone Miramonti, el barcelonés, que en la citada pista de los Dolomitas logró su cuarta mejor posición en la competición de la regularidad; en la que también cuenta un séptimo y un octavo puesto: ambos en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, en febrero de 2022.

"Creo que he demostrado que estoy ahí; que saliendo a pista como todos puedo llegar a estar peleando con los mejores. Y eso me da una inyección (de moral) tremenda. Además, creo que voy a subir en el ránking mundial y bajar unos cuantos dorsales (que le permitirán salir antes en la primera manga), casi unos veinte dorsales, diría", comentó a Efe, desde Madonna di Campiglio, Quim Salarich.

"Eso también te da confianza", recalcó.

"Ahora descanso unos días. Y el día 11 tenemos la siguiente carrera (de Copa del Mundo), en Adelboden, antes de ir directamente a las Copas de Europa de Crans Montana (asimismo en Suiza)", explicó.

"Seguimos con Wengen (en Suiza), que es el día 18; y después nos vamos a casa unos días. Luego vamos con Kitzbühel y Schladming (asimismo pruebas de la Copa del Mundo, ambas en Austria). Y si todo va bien, que con este resultado parece que se abre bastante la puerta, en febrero tendríamos los Juegos Olímpicos (que en el caso de las pruebas masculinas tendrán lugar en Bormio)", manifestó a Efe Salarich.

"Así que estoy muy contento, por haber demostrado que el nivel lo tengo, que es lo que venía viendo todo este verano y todo este invierno. Muy contento, la verdad. Ahora ,a seguir empujando", concluyó. EFE