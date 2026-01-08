Planas cree que hay condiciones para ratificar el acuerdo con Mercosur en próximos días

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que la Unión Europea (UE) está "en condiciones de alcanzar una mayoría cualificada que permita ratificar el acuerdo con Mercosur en los próximos días".

Así lo ha asegurado este jueves durante un encuentro con los medios de comunicación en el que ha reiterado que, a nivel global, este acuerdo es "fundamental" desde el punto de vista comercial para "todos" los sectores, entre ellos el agroalimentario.

Por todo ello, confía en que este acuerdo se confirme en las próximas horas -con el visto bueno de los países de la UE- porque su entrada en vigor es "un elemento, sin duda, muy importante".

Este mismo miércoles en Bruselas, Planas había insistido en que ese pacto "es un paso muy importante", ya que son "casi 700 millones de personas de un lado y otro del Atlántico". EFECOM