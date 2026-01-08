Espana agencias

Planas cree que hay condiciones para ratificar el acuerdo con Mercosur en próximos días

Guardar

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que la Unión Europea (UE) está "en condiciones de alcanzar una mayoría cualificada que permita ratificar el acuerdo con Mercosur en los próximos días".

Así lo ha asegurado este jueves durante un encuentro con los medios de comunicación en el que ha reiterado que, a nivel global, este acuerdo es "fundamental" desde el punto de vista comercial para "todos" los sectores, entre ellos el agroalimentario.

Por todo ello, confía en que este acuerdo se confirme en las próximas horas -con el visto bueno de los países de la UE- porque su entrada en vigor es "un elemento, sin duda, muy importante".

Este mismo miércoles en Bruselas, Planas había insistido en que ese pacto "es un paso muy importante", ya que son "casi 700 millones de personas de un lado y otro del Atlántico". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Viernes, 9 de enero

Infobae

Cocca anticipa un torneo difícil para Atlas por la calendarización y la falta de refuerzos

Infobae

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,02 %

Infobae

La Bolsa mexicana gana 1 % y llega a 65.521,01 unidades tras jornada mixta en el mundo

Infobae

Perú prevé inversiones de 7.600 millones de dólares en ejecución de ocho proyectos mineros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

El Real Madrid consigue aguantar

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid