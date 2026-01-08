Pedro Martínez: Hemos tenido muchos problemas en el segundo cuarto

Valencia, 8 ene (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este jueves tras la derrota de su equipo ante el Mónaco que el segundo cuarto fue clave para el resultado final y lamentó haber perdido tantas posesiones aunque resaltó el mérito de la defensa de su rival.

"Creo que hemos jugado contra un gran equipo, hemos tenido muchos problemas en el segundo cuarto hemos perdido muchos balones y ellos han anotado fácil", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Han jugado mejor que nosotros, tienen jugadores muy expertos que han sabido castigarnos y no ha sido porque estuviéramos cansados", aseguró.

El técnico resaltó la "buena defensa" del Mónaco. "Te colapsa mucho, cuando crees que tienes ventaja tienes menos de las que piensas y ellos reaccionan y son muy buenos con las manos. Hemos perdido muchas pelotas", explicó.

"En la primera parte han empezado a jugar con pequeños y creo que les ha dado mucha polivalencia y nos ha sacado de las posiciones defensivas buenas. Nos han dominado, en la segunda parte hemos luchado muchísimo, parecía que en algún momento que podíamos acercarnos pero han movido bien la pelota y Nedovic ha estado muy acertado", concluyó.

Por su parte, el técnico del conjunto monegasco Vassilis Spanoulis, aprovechó para felicitar al Valencia por el Roig Arena y apuntó tras el triunfo de su equipo que hicieron un gran partido "después de los primeros tres o cuatro minutos".

"El Valencia es un gran equipo y es muy difícil jugar contra ellos. Hemos jugado muy bien y hemos compartido muy bien la posesión y hemos defendido muy bien", se felicitó el griego.

Spanoulis no quiso darle más importancia a que ninguno de sus jugadores superara los 30 minutos. "Decido según el partido cómo jugamos. No me importan las estadísticas sino el baloncesto. Todo el mundo ha jugado muy bien y ha contribuido. Somos el equipo con menos jugadores de la Euroliga y están haciendo un juego increíble", afirmó. EFE