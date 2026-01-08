Espana agencias

Pau Navarro se sitúa líder en la categoría challenger

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El español Pau Navarro (Odyssey) se ha convertido en el nuevo líder de la categoría challenger de coches del rally Dakar 2026 tras la disputa de la quinta etapa, con final en Hail, la segunda del maratón que empezó el miércoles.

Navarro aventaja en 4:26 al saudí Yasir Seaidan (Nasser Racing) y en 8:25 al argentino Nico Cavigliasso (Vertical Motorsport), mientras que es cuarto el chileno Lucas del Río (BBR Motorsport), ganador de la jornada por delante del español.

"Esta etapa maratón ha sido muy larga. Hoy hemos comenzado desllantado una rueda y no tenía ritmo, pero después he tirado mucho de Jan para saber dónde podíamos recortar. Hemos recortado mucho, jugándonosla en algunos sitios, y conservando en la zona de piedras porque ya habíamos pinchado una vez", explicó.

"En la última parte de la etapa hemos visto que había gente que se perdía y los dos hemos encontrado el equilibrio. Jan me decía dónde ir y confiábamos. Hay incluso pilotos que nos han seguido hasta la meta, Estamos contentos con el resultado hoy y de liderar el rally”, dijo. EFE

