Ouigo reduce 14 servicios diarios entre Madrid, Sevilla y Málaga, con 15.000 afectados

Sevilla, 8 ene (EFECOM).- Ouigo ha establecido, "por motivos operativos", ajustes en su oferta de servicios en el corredor sur del 9 al 22 de enero, que afectarán a 15.000 pasajeros al reducirse ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas​.

"Desde Ouigo mantenemos un firme compromiso con la calidad del servicio y lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros", han indicado fuentes de la compañía, que han resaltado que esta medida, comunicada con antelación a los afectados, busca garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación.

Esta oscila entre el 200 % del valor del billete y el 50 % del mismo, sgún la fuente.

La compañía permanece a disposición de todos los clientes a través de sus canales habituales de atención para resolver cualquier duda adicional relacionada con estas modificaciones operativas, han subrayado. EFECOM

