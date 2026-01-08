Espana agencias

Nueva sesión a puerta cerrada de Osasuna, con el balón parado como objetivo

Pamplona, 8 ene (EFE).- Osasuna se ha ejercitado a puerta cerrada en Tajonar buscando el silencio para preparar el balón parado de cara al duelo del sábado en Montilivi en el que esperan tomar distancia con un rival directo como el Girona.

La sesión de este jueves ha contado con ejercicios de activación, rondos y balón parado. Lisci ya sabe que el próximo martes viajará a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad con motivo de los octavos de final de Copa, lo que podría empujar a repartir fuerzas entre ambas citas, siendo los jugadores importantes imprescindibles para ir a por los tres puntos.

Enzo Boyomo no ha estado presente debido a que continúa concentrado con Camerún disputando la Copa África. Por su parte, Iker Benito ha proseguido con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla.

Este viernes, Osasuna volverá a entrenar en Tajonar. Lo hará a puerta abierta a partir de las 11:00 horas. Alessio Lisci comparecerá ante los medios de comunicación a partir de las 12:50 horas. Por la tarde, el equipo viajará a Girona. EFE

