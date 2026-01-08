Morlanes y Raíllo, fuera de combate varias semanas por sendas lesiones

Palma, 8 ene (EFE).- Los futbolistas del RCD Mallorca Manu Morlanes y Antonio Raíllo estarán de baja durante varias semanas por sendas lesiones que les dejarán fuera de los planes del técnico, Jagoba Arrasate, al que se le suman cada vez más problemas.

El centrocampista maño, que ya no se entrenó en el regreso del grupo a la actividad del miércoles, sufrió "una lesión en el aductor de su pierna izquierda durante el partido contra el Girona", según informa el club, por lo que estará de baja hasta finales de mes.

Por su parte, el parte médico de Raíllo indica "un esguince acromio clavicular" durante la sesión de ayer, según indica la entidad balear, lo que hace esperar que el cuerpo técnico no pueda contar con su capitán hasta dentro de un mes mínimo.

Los dos percances significan un duro golpe para un equipo que transita por LaLiga EA Sports muy justo de efectivos, por lo que otros jugadores como Kumbulla o Antonio Sánchez deberán dar un paso adelante mientras la dirección deportiva continúa rastreando el mercado. EFE

