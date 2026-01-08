Espana agencias

Morlanes y Raíllo, fuera de combate varias semanas por sendas lesiones

Guardar

Palma, 8 ene (EFE).- Los futbolistas del RCD Mallorca Manu Morlanes y Antonio Raíllo estarán de baja durante varias semanas por sendas lesiones que les dejarán fuera de los planes del técnico, Jagoba Arrasate, al que se le suman cada vez más problemas.

El centrocampista maño, que ya no se entrenó en el regreso del grupo a la actividad del miércoles, sufrió "una lesión en el aductor de su pierna izquierda durante el partido contra el Girona", según informa el club, por lo que estará de baja hasta finales de mes.

Por su parte, el parte médico de Raíllo indica "un esguince acromio clavicular" durante la sesión de ayer, según indica la entidad balear, lo que hace esperar que el cuerpo técnico no pueda contar con su capitán hasta dentro de un mes mínimo.

Los dos percances significan un duro golpe para un equipo que transita por LaLiga EA Sports muy justo de efectivos, por lo que otros jugadores como Kumbulla o Antonio Sánchez deberán dar un paso adelante mientras la dirección deportiva continúa rastreando el mercado. EFE

1012193

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ocho detenidos en Roquetas (Almería) tras liberar a seis víctimas de prostitución

Infobae

Bolaños celebra que el acuerdo con la Iglesia salda una deuda moral con víctimas de abusos

Infobae

El temporal por la borrasca Goretti dejará olas de más de 6 metros en el norte de España

Infobae

Junqueras (ERC) ve "muy difícil" el acuerdo sobre la financiación con Sánchez si no incluye la ordinalidad

El dirigente de ERC advierte que las posibilidades de pactar un modelo financiero específico para Cataluña dependen de que se respete la proporcionalidad en la distribución de recursos, subrayando la complejidad de la negociación y el rol clave de otros grupos parlamentarios

Junqueras (ERC) ve "muy difícil"

La matriculación de autocaravanas sube un 19 % en 2025, pero las campers caen un 28 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

Pedro Sánchez insiste en el despliegue de tropas españolas en Ucrania y avanza que solicitará al Congreso enviar soldados a Palestina “cuando se dé la ocasión”

“Frío, humedad y riesgo sanitario”: ertzainas denuncian la “grave situación” que sufren en la Comisaría de Donostia por la “mala planificación”

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí