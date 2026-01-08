Morant dice que el PP "ha dejado de ejecutar la mitad del dinero que el Gobierno aprobó para responder a la dana"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha denunciado que "el Partido Popular ha dejado de ejecutar la mitad del dinero que el Gobierno de España aprobó para dar respuesta a la crisis de la dana" del pasado 29 de octubre de 2024 y ha explicado que, "según los últimos datos publicados, la Generalitat no ha sido capaz de ejecutar uno de cada dos euros que el Gobierno de España transfirió a la Comunitat Valenciana para avanzar en la recuperación".

De esta manera se ha pronunciado este jueves Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de presidir la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de los socialistas valencianos que se celebra en Paiporta (Valencia) "como muestra de que los socialistas hemos estado, estamos y estaremos hasta que haga falta al lado de los vecinos y vecinas de los municipios afectados".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "demuestra que en el Partido Popular no solo son negligentes, sino que también son inútiles e incapaces de gestionar" y le ha urgido a "ponerse a trabajar y no solo pasearse por las zonas afectadas".

Además, ha afeado que, "desde que LLorca fue nombrado 'president' de la Generalitat, solo se ha dedicado a pasearse con la banda detrás por los municipios, pero no ha hecho ni una sola propuesta para los municipios dana", al tiempo que le ha remarcado que "la gente necesita propuestas y trabajo, como el que está llevando a cabo el Gobierno de España desde el inicio de esta crisis".

CONFERENCIA POLÍTICA

La ejecutiva del PSPV-PSOE ha aprobado también este jueves que la conferencia política con la que concluirá el proceso de escucha y colaboración con la sociedad civil para definir el proyecto de los socialistas valencianos se celebre los próximos 16 y 17 de mayo en Alicante.

En esta conferencia política se pondrán en común las conclusiones alcanzadas en cada una de las conferencias sectoriales que se han celebrado hasta ahora, educación, sanidad o vivienda, y las que se celebrarán en los próximos meses a lo largo de la Comunitat Valenciana. La próxima sectorial, en la que se abordarán las necesidades de las políticas sociales, se celebrará el próximo 31 de enero en Castellón.

Además, el PSPV-PSOE ha aprobado la sustitución de Alejandro Soler por Carmen Martínez como coordinadora de los diputados valencianos en el Congreso; se mantiene como coordinadora de los senadores valencianos Rocío Briones.

En cuanto a la dirección del Grupo Socialista en Les Corts, se mantienen José Muñoz, María José Salvador y Jose Chulvbi como portavoz y portavoces adjuntos, y entra también la secretaria de Política Institucional Mayte García, en lugar de Toni Gaspar, como portavoz adjunta. García, por tanto, deja la coordinación territorial de Alicante en el grupo de Corts y entra Ramón Abad. Se mantienen los coordinadores de Castellón, Rafa Simó, y de Valencia, Mercedes Caballero.