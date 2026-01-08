Espana agencias

Minuto de silencio en Sevilla por Pilar, primera víctima por violencia machista en 2026

Sevilla, 8 ene (EFE).- El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha encabezado este jueves en Sevilla el minuto de silencio por el asesinato machista en Quesada (Jaén) de Pilar, de 38 años, primera víctima mortal por la violencia de género en España en 2026.

Tras mantener una reunión de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Fernández ha mostrado sus condolencias a la familia de la víctima y ha hecho un llamamiento a la "unidad de acción" de todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto para luchar contra la violencia machista.

Un juzgado de Cazorla (Jaén) acordó este miércoles el ingreso en prisión provisional del presunto asesino de Pilar, un crimen machista -ocurrido el pasado domingo en Quesada- condenado por Gobierno y Junta.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que existían denuncias por maltrato contra el presunto feminicida, que fue detenido.

El cuerpo sin vida de Pilar, asesinada con un arma blanca, fue encontrado en un paraje de Los Molinos, cercano al centro del municipio jienense de Quesada.

De nacionalidad española, al igual que el presunto feminicida, de 61 años, la mujer se había separado hace un año del hombre que finalmente acabó con su vida y que tenía una orden de alejamiento en vigor. EFE

