Mario Soriano: "Las Palmas es uno de los mejores equipos de la categoría"

A Coruña, 8 ene (EFE).- Mario Soriano, atacante del Deportivo, apuntó este jueves que su equipo necesitará “minimizar los errores” para reencontrarse con la victoria ante la UD Las Palmas, uno de los “mejores” equipos de LaLiga Hypermotion.

“Va a ser un partido muy duro porque Las Palmas es uno de los mejores equipos de la categoría. Ellos saben muy bien a lo que juegan y lo hacen muy bien porque tienen jugadores muy buenos. Tenemos que llevar el partido a donde queremos y minimizar los errores para poder llevarnos los tres puntos en este partido”, manifestó en rueda de prensa.

El equipo insular asaltó la segunda plaza de ascenso directo tras encadenar cuatro jornadas sin perder. Aventaja en cuatro puntos al Dépor, que solo ha sumado un punto de los últimos doce posibles.

“El otro día -contra el Cádiz- era un partido para ganar, pero al final se nos escapó en dos acciones que son muy evitables. Hemos hablado de que el primer gol es un balón parado en el que podemos estar todos más atentos. Y el segundo es una transición en la que está todo el equipo muy arriba”, analizó.

En este sentido, Mario Soriano, uno de los habituales en el once blanquiazul, señaló que su equipo tiene que aprender a hacer “faltitas” para cortar las transiciones del rival.

“El equipo el otro día estuvo bien, tuvimos nuestras ocasiones y debimos haber cerrado el partido antes. Creo que mostramos otra cara respecto a los últimos partidos de diciembre”, aseveró.

Pese a que en el Estadio de Gran Canaria no podrán contar con el defensa Miguel Loureiro, quien cumplirá ciclo de tarjetas amarillas, el futbolista madrileño está seguro de que no lo echarán de menos.

“Es verdad que ha jugado todos los partidos de liga, pero tenemos una plantilla muy amplia y en esa posición muchos jugadores han estado rotando. Tenemos jugadores muy buenos y queremos que su falta se note lo menos posible”, sentenció. EFE

