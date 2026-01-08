Mario Soriano: "Estuve 13 años en el Atlético y debuté en la Copa; será especial"

A Coruña, 8 ene (EFE).- Mario Soriano, atacante del Deportivo, no escondió este jueves la ilusión que le hace enfrentarse al Atlético de Madrid, club en el que se formó como futbolista, en los octavos de final de la Copa del Rey.

“He estado trece años en el Atlético, además, justo debuté con ellos en la misma competición. Va a ser un partido muy especial para mí, para la gente y para el equipo. Va a ser algo bonito”, comentó el futbolista madrileño en rueda de prensa.

El mediapunta, que el próximo mes de abril cumplirá 24 años, debutó con el primer equipo rojiblanco el 6 de enero de 2021 frente al Cornellá. En el minuto 74 sustituyó al portugués João Félix, pero no pudo evitar la derrota del equipo de Diego Pablo Simeone ante el rival, que militaba en Segunda División B.

Seis meses después, Mario Soriano se marchó cedido al Dépor, que al finalizar el curso 2021-22 se hizo con sus derechos federativos pese a no lograr el ascenso a LaLiga Hypermotion. EFE

