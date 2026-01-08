Los transportistas catalanes se sienten rehenes de las movilizaciones de los agricultores

Tarragona, 8 ene (EFECOM).- Los transportistas catalanes han expresado su “malestar” por los cortes indefinidos de carreteras que los agricultores han iniciado este jueves y aseguran que se sienten “rehenes de sus legítimas reivindicaciones” y exigirán responsabilidades políticas y compensaciones económicas por las pérdidas que les ocasionen estas movilizaciones.

La Coordinadora de Organizaciones de Transportistas de Cataluña y la organización Cetcat lamentan en un comunicado que, “una vez más, las carreteras catalanas e infraestructuras críticas, como el Puerto de Tarragona, se han convertido en el objetivo de los agricultores y ganaderos y los transportistas volvemos a ser los rehenes de sus legítimas reivindicaciones”.

Los transportistas subrayan que se solidarizan con “la problemática del campo catalán”, pero manifiestan que, desde diciembre, sufren, “con absoluta impotencia, las movilizaciones que viene llevando a cabo una parte del sector agrario a un lado y otro de la frontera”.

“En 2024 y 2025 ya sufrimos los efectos por las convocatorias de movilizaciones del campo catalán, con millones de euros de pérdidas en el sector del transporte de mercancías por carretera y, lo que fue más grave y preocupante, miles de transportistas retenidos en las carreteras en condiciones inhumanas, sin posibilidad de volver a sus casas”, señalan la coordinadora y Cetcat.

El sector del transporte denuncia “la connivencia” de la Generalitat de Cataluña con los cortes iniciados este jueves “al autorizar las movilizaciones sin garantizar el derecho fundamental a la libre circulación de personas y mercancías por la red viaria”.

Y reclama “la actuación urgente” de las consellerías de Interior y de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica para “velar por el legítimo derecho de manifestación, pero también para garantizar la libre circulación de personas y que no se ponga en riesgo la seguridad e integridad de los profesionales y trabajadores del transporte de mercancías por carretera”. EFECOM

