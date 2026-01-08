Espana agencias

Los precios del crudo se recuperan de las caídas y suben más del 1,6%

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Los precios del Brent, el crudo de referencia en Europa, y del West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., se recuperan de la caídas registradas en los últimos días ante el temor a un exceso de oferta a nivel mundial por los planes de EE.UU. en Venezuela y este jueves suben más del 1,6 %.

A las 14:00 horas, el precio del barril de Brent subía el 1,62 % y se situaba en 60,94 dólares, mientras que el WTI avanzaba el 1,66 %, hasta los 56,92 dólares, antes de la apertura de Wall Street.

Ayer, el barril de Brent cayó por debajo de los 60 dólares ante el temor a que el objetivo de EE.UU., de importar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano puedan llevar a un exceso de oferta a nivel mundial.

El precio del petróleo sufre una alta volatilidad desde la captura el pasado sábado por EE.UU., del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y, salvo una leve alza el lunes, el martes y el miércoles ha registrado descensos, que hoy vuelve a paliar.

En las últimas horas, EE.UU., ha capturado dos buques, en el Atlántico y en el Caribe, coincidiendo con la confirmación de la transferencia de petróleo de Venezuela anunciada por la Casa Blanca, que pretende controlar indefinidamente su comercialización.

Asimismo, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó el pasado domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta de crudo al menos hasta abril, sin reaccionar a las turbulencias que puedan derivarse de la situación en Venezuela.

El jefe global de estrategia de divisas en UBP, Peter Kinsella, considera que lo ocurrido en Venezuela tiene implicaciones relevantes para el mercado del petróleo a medio plazo, ya que un mayor control por parte de EE. UU. sobre las exportaciones venezolanas podría obligar a los actuales mercados receptores del crudo de ese país a buscar fuentes alternativas de suministro en los próximos trimestres.

Esta consecuencia, según el analista, es especialmente importante para Cuba y, en menor medida, para China.

Sin embargo, Kinsella ha dicho que a corto plazo, el impacto para el petróleo no debería ser sustancial, ya que la producción exportable venezolana ha sufrido duramente el efecto de las sanciones en los últimos años, reduciéndose las exportaciones totales, por lo que mantiene una postura cautelosa sobre el precio del crudo en el primer trimestre, y apunta a riesgos a la baja para marzo. EFECOM

