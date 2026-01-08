Espana agencias

Las telecos europeas piden políticas favorables a la inversión en una reunión con la UE

Guardar

Bruselas, 8 ene (EFECOM).- Los consejeros delegados de las principales compañías de telecomunicaciones europeas, entre ellos el de Telefónica, Marc Murtra, pidieron este jueves políticas favorables a la inversión, entre otros asuntos, en una reunión en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

La reunión se produjo a menos de dos semanas de que el Ejecutivo comunitario presente la ley de redes digitales con la que quiere impulsar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, prevista para el próximo 20 de enero, según el último calendario publicado.

Los consejeros delegados "subrayaron la importancia de políticas favorables a la inversión, la escala y la innovación en redes digitales, y un marco coherente de la UE para respaldar las ambiciones de Europa en materia de liderazgo digital, sostenibilidad y autonomía estratégica", señaló la patronal europea de las empresas de telecomunicaciones, Connect Europe, en un comunicado.

Al encuentro acudieron también Margherita Della Valle, del Grupo Vodafone; Pietro Labriola, de la italiana TIM; Ana Figueiredo, de la portuguesa MEO; Lars Thomson de la danesa Tenenor y Dominique Leroy, miembros del consejo de administración de Deutsche Telekom, así como el director general de la patronal, Alessandro Gropelli.

Con la vista puesta en la futura ley, la patronal ha incrementado en los últimos meses sus peticiones para que Bruselas facilite las inversión y las fusiones entre las empresas del sector, un área bajo la responsabilidad de Ribera, encargada de la política de competencia en el seno de la Comisión.

Bruselas ha puesto en marcha una revisión de las normas con las que evalúa las fusiones empresariales con el fin de actualizar unas reglas que datan de 2004 y 2008 para que tengan en cuenta nuevos factores como la digitalización, la innovación, la resiliencia, el actual entorno de defensa o el peso global de las firmas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bruno Mars anuncia gira con su álbum 'The Romantic Tour' que incluye una parada en Madrid

Infobae

El PP declina por ahora fijar una fecha para citar de nuevo a Ábalos en el Senado

Infobae

El Nikkei repunta un 1,61 % espoleado por los buenos resultados de la matriz de Uniqlo

Infobae

Red Universitaria x Palestina pide a rectores condenar ataques israelíes a universitarios

Infobae

La plata supera los 77 dólares con una subida del 0,47 % tras las caídas de ayer

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”